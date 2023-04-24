Эти сериалы с высоким рейтингом и одобрительными отзывами от зрителей точно увлекут ваше внимание и помогут провести интересный вечер. Рассмотрим их поподробнее.

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6 самых интересных новых сериалов на вечер

"За океан"

Драма Анны Уингер о Второй мировой войне. Главные роли играют Джиллиан Джейкобс, Лукас Ингландер, Кори Майкл Смит и Кори Столл. В центре событий – 1940 год, Марсель. В этом городе два американца и их союзники активно помогают художникам, писателям и другим беженцам бежать из Европы во время трагических событий.

"За океан": смотрите трейлер

"Ссора"

Вызывающий и смешной сериал режиссера Ли Сон Джина. Продюсируют и исполняют главные роли Стивен Юн и Али Вонг. По сюжету, предпринимательница, не удовлетворенная своей жизнью, и неудачник-подрядчик попадают в дорожный конфликт, что приводит к разногласиям между ними. В этом противостоянии оба главных героя проявят свои самые темные желания и порывы, которые окажутся далеко не морально-этическими.

"Ссора": смотрите трейлер

"Снова на свободе"

Комедийный сериал от режиссеров Шири Эпплби, Настаран Дибай, Нума Перьер. Главные роли исполнили Кэрри Вашингтон, Делрой Линдо. Действие романа вращается вокруг Пейдж, которая уже с детства заброшена матерью, а ее отец Эдвин провел большую часть своей жизни за решеткой тюрьмы. Несмотря на это, в течение нескольких лет Пейдж поддерживала связь с отцом, но он слишком часто нарушал свои обещания, поэтому девушка решила обратиться к Надину – подруге своего отца – за поддержкой. Спустя семнадцать лет Эдвин выходит на свободу, мечтая встретиться со своей дочерью и начать все сначала. Но Пейдж уже не верит в пустые слова своего отца и начинает спрашивать себя, способен ли он на смену и стать законопослушным гражданином.

"Снова на свободе": смотрите трейлер

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"Ночной агент"

Многосерийный боевик-триллер на основе романа Мэтью Квирко. В главных ролях – Габриэль Бассо, Люсиан Бьюкенен и Хонг Чау. По сюжету агент ФБР, управляющий линией экстренной связи, получает звонок, который немедленно втягивает его в центр смертельно опасного заговора, включающего отступников от Белого дома.

"Ночной агент": смотрите трейлер

"Дипломатка"

В политической драме Деборы Кан ("Западное крыло", "Родина") сыграли Кэри Расселл и Руфус Сьюэлл. Во время обострения международного кризиса дипломат, недавно получивший должность посла в Великобритании, пытается справиться со своими новыми обязанностями и сложной личной жизнью, связанной с браком с известным политиком.

"Дипломатка": смотрите трейлер

"Покерфейс"

Детективный сериал о Чарли Кейле – главной героине, которая казалось бы, не отличается особым нравом и замкнутостью, но обладает невероятной способностью распознавать ложь. Она работает официанткой в престижном казино Лас-Вегаса, где ее незаурядные способности помогают раскрывать удивительные события и преступления. Только знание правды может обличать бандитов и спасать жизнь. Постепенно Чарли все больше углубляется в опасный мир казино и преступности, но это приводит к грандиозным изменениям в ее когда-то обычной жизни.

"Покерфейс": смотрите трейлер