Мы традиционно собрали интересные проекты, которые способны поразить каждого поклонника кино. Литературные экранизации, научно-фантастические приключения, детективные истории, драмы и комедии – все это мы сможем увидеть уже совсем скоро. Не оставайтесь в стороне, открывайте для себя невероятный мир новых сериалов.

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8 увлекательных сериалов, которые выйдут в мае 2023 года

"Сантехники Белого дома"

Дата премьеры: 1 мая

Рассказ о группе оперативников, известных как "сантехники Белого дома", предназначенных для выявления источников информации о национальной безопасности, которая "вытекала" за пределы официальных каналов, теперь превратилась в увлекательный триллер. Эти эксперты также разрабатывали планы по соответствующим тайным операциям, которые могли помочь администрации Ричарда Никсона в решении сложных задач.

"Сантехники Белого дома": смотрите трейлер

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты"

Дата премьеры: 4 мая

В новом сериале, спинофе "Бриджертонов", зрители переносятся в альтернативную Великобританию 18 века, где расовое равенство является нормой. Сюжет сериала разворачивается вокруг истории любви короля Георга III и его будущей жены Шарлотты.

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты": смотрите трейлер

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"Тайна бункера"

Дата премьеры: 5 мая

В сериале "Тайна бункера" действия происходят на планете, где воздух ядовит и непригоден для жизни. Люди были вынуждены построить огромный бункер, чтобы защититься от опасной среды. Он разделен на несколько уровней, а общество стало иерархическим. Первые жители бункера установили ряд законов, соблюдаемых на протяжении многих поколений. Но что произойдет, если вся система окажется на грани разрушения? Узнаете впоследствии.

"Тайна бункера": смотрите трейлер

"Царица Клеопатра"

Дата премьеры: 10 мая

Скандальный документальный сериал о Клеопатре от продюсерки Джады Пинкетт-Смит. Проект вызвал сильную отрицательную реакцию в Египте Несколько человек обвинили авторов фильма в попытке переписать историю страны, что привело к возмущению внутри страны.

"Царица Клеопатра": смотрите трейлер

"Рыцарь в черном"

Дата премьеры: 12 мая

В будущем планета испытала ужасные последствия из-за загрязнения атмосферы. Один из ключевых факторов выживания человечества – Рыцари в Черном, которые не просто курьеры, но и настоящие герои, готовы рисковать жизнью, чтобы оградить мир от угроз.

"Рыцарь в черном": смотрите трейлер

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"Фубар"

Дата премьеры: 23 мая

Актер-легенда Арнольд Шварценеггер возвращается на экраны в новом супершпионском сериале от Netflix. В проекте "Фубарь" он сыграет роль агента ЦРУ, которому приходится вернуться к работе, когда его планы на спокойную пенсию становятся под угрозой. Этот шпионский триллер связан с семьей главного героя, превращающего его миссию в личное дело.

Режиссер сериала Ник Сантора вырос на фильмах с участием Шварценеггера и написал сценарий "Фубара" в надежде, что актер вернется на экраны именно с этим проектом. Сам Шварценеггер считает эту работу одной из самых безумных в своей карьере.

"Фубар": смотрите трейлер

"Платонический"

Дата премьеры: 24 мая

Комедийный сериал рассказывает о двух бывших лучших друзьях среднего возраста, вновь встречающихся после длительного расставания. Их возрожденная дружба начинает жить собственной жизнью, вызывая хаос и веселье в их и без того нестабильной жизни. Поклонников ожидает волшебный и интересный сериал от двух талантливых актеров – Роуз Бирн и Сета Рогена.

Роуз Бирн, Сет Роген в сериале "Платонический" / Apple TV+

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"Американец китайского происхождения"

Дата премьеры: 24 мая

За основу будущего комедийного телесериала был взят графический роман Джина Луена Янга с одноименным названием. Сериал расскажет историю студента-иммигранта из Китая, чей жизненный путь драматически меняется после знакомства с другим учеником. Главный герой становится участником войны богов китайской мифологии, полностью переворачивающей его жизнь.

"Американец китайского происхождения": смотрите трейлер