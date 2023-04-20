Мы собрали для вас 8 лучших комедий 2023, которые уже доступны в хорошем качестве. Жарьте вкусности и приготовьтесь смеяться до боли в щеках!

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8 лучших комедий 2023 года, которые уже вышли в хорошем качестве

"Загадочное убийство 2"

В центре новой истории – Ник и Одри Шпиц, основавшие свое собственное детективное агентство. Однажды, на собственной свадьбе их друга-миллиардера похищают, и детективы берутся за расследование этого сложного и грандиозного преступления.

"Загадочное убийство 2": смотрите трейлер

"Супер Майк: Последний танец"

Комедийная драма "Супер Майк: Последний танец" является продолжением фильмов, вышедших в 2012 и 2015 годах. Главный герой фильмов франшизы – опытный танцор, работающий в стриптиз-клубе.

"Супер Майк: Последний танец": смотрите трейлер

"Ваши наши"

Новая романтическая комедия Netflix с Эдди Мерфи и Джоной Гиллом в главных ролях. По сюжету двух влюбленных лос-анджелесских миллениалов разного происхождения ждет главное испытание отношений – знакомство с родителями. В результате начинается противостояние культур и семей.

"Ваши наши": смотрите трейлер

"Человек по имени Отто"

Это новая экранизация бестселлера "Мужчина по имени Уве" шведского писателя Фредрика Бакмана от режиссера Марка Форстера. По сюжету сначала кажется, что главный герой Отто ненавидит людей. Он тот же сосед, с которым не хочется встречаться. Мужчину раздражают любые проявления радости и даже человечности. Больше Отто докучает Марисоль – беременная мама двоих детей, недавно поселившаяся в доме по соседству. От нее Отто постоянно получает просьбы и вопросы. Каждый день происходит что-то, что мешает ему побыть в тишине. Он даже пытается совершить самоубийство, но постоянно что-то мешает. Муж чувствует себя комфортно только тогда, когда приходит на могилу к своей жене, недавно умершей.

"Человек по имени Отто": смотрите трейлер

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"У нас есть призрак"

В комедийном фильме сыграли известные Дэвид Гарбор, Энтони Маки, Дженнифер Кулидж и другие. Обнаружив в новом доме призрака с мрачным прошлым, семья становится интернет-сенсацией, а заодно – мишенью тайной правительственной организации.

"У нас есть призрак": смотрите трейлер

"Возможно, да"

Романтическая комедия, по сюжету которой Мишель и Аллен долгое время находятся в отношениях и решают организовать ужин со своими родителями, чтобы обсудить свое будущее вместе. Однако удивлением для них становится тот факт, что их родственники уже знакомы между собой, что вызывает разные реакции на будущую семейную жизнь.

"Возможно, да": смотрите трейлер

"Операция "Фортуна": Искусство победы"

В новом фильме Гая Ричи показали историю голливудской звезды Дэнни Франческа (агента МИ-6), помогающего шпиону Орсону Форчюнгу остановить торговца оружием – миллиардера Грега Симмондса. Главного героя нанимает международная служба разведки "Пять глаз", давшая задачу остановить тех, кто стоит за продажей смертельного оружия нового поколения. Главную роль в шпионском триллере сыграл британский секс-символ Джейсон Стейтем.

"Операция "Фортуна": Искусство победы": смотрите трейлер

"Тайны таунхауса"

Комедию снял режиссер Патрик Перес Видаури по одноименному роману Розалинд Резник. Три сестры намерены сдать в аренду свой таунхаус и ищут арендатора. В своих поисках они встречают Джорджа Берроу, который предлагает превратить их собственность в своеобразный Диснейленд. Проект будет финансироваться хедж-фондом и будет включать в себя таунхаусы шириной 50 футов со спа-салонами, кинотеатрами и бассейнами в земле.

"Тайны таунхауса": смотрите трейлер