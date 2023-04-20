Ми зібрали для вас 8 найкращих комедій 2023 року, які вже доступні в хорошій якості. Печіть смаколики та приготуйтеся сміятися до болю в щоках!

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8 найкращих комедій 2023 року, які вже вийшли в хорошій якості

"Загадкове вбивство 2"

У центрі нової історії – Нік та Одрі Шпіц, які заснували своє власне детективне агентство. Одного дня, на власному весіллі їхнього друга-мільярдера викрадають, тож детективи беруться за розслідування цього складного та грандіозного злочину.

"Загадкове вбивство 2": дивіться трейлер

"Супер Майк: Останній танець"

Комедійна драма "Супер Майк: Останній танець" є продовженням фільмів, що вийшли у 2012 та 2015 роках. Головний герой фільмів франшизи – досвідчений танцюрист, який працює у стриптиз-клубі.

"Супер Майк: Останній танець": дивіться трейлер

"Ваші наші"

Нова романтична комедія Netflix з Едді Мерфі та Джоною Гіллом в головних ролях. За сюжетом, на двох закоханих лос-анджелеських міленіалів різного походження чекає головне випробування стосунків – знайомство з батьками. В результаті розпочинається протистояння культур та родин.

"Ваші наші": дивіться трейлер

"Чоловік на ім'я Отто"

Це нова екранізація бестселера "Чоловік на ім'я Уве" шведського письменника Фредріка Бакмана від режисера Марка Форстера. За сюжетом, спочатку здається, що головний герой Отто ненавидить людей. Він той самий сусід, з яким не хочеться зустрічатися. Чоловіка дратують будь-які прояви радості й навіть людяності. Найбільше Отто докучає Марісоль – вагітна мама двох дітей, яка нещодавно оселилася в будинку по сусідству. Від неї Отто постійно отримує прохання та питання. Щодня стається щось, що заважає йому побути в тиші. Він навіть намагається вчинити самогубство, але постійно щось заважає. Чоловік почувається комфортно лише тоді, коли приходить на могилу до своєї дружини, яка нещодавно померла.

"Чоловік на ім'я Отто": дивіться трейлер

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"У нас є привид"

У комедійному фільмі зіграли відомі Девід Гарбор, Ентоні Макі, Дженніфер Кулідж та інші. Знайшовши в новому будинку привида з похмурим минулим, родина стає інтернет-сенсацією, а заразом – мішенню таємної урядової організації.

"У нас є привид": дивіться трейлер

"Можливо, так"

Романтична комедія, за сюжетом якої Мішель та Аллен довгий час перебувають у відносинах і вирішують організувати вечерю зі своїми батьками, щоб обговорити своє майбутнє разом. Проте здивуванням для них стає той факт, що їхні родичі вже знайомі між собою, що викликає різні реакції на майбутнє сімейне життя.

"Можливо, так": дивіться трейлер

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги"

У новому фільмі Гая Річі показали історію голлівудської зірки Денні Франческа (агента МІ-6), який допомагає шпигуну Орсону Форчюнгу зупинити торговця зброєю – мільярдера Грега Сіммондса. Головного героя наймає міжнародна служба розвідки "П'ять очей", яка дала завдання зупинити тих, хто стоїть за продажем смертельної зброї нового покоління. Головну роль у шпигунському трилері виконав британський секс-символ Джейсон Стейтем.

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги": дивіться трейлер

"Таємниці таунхауса"

Комедію зняв режисер Патрік Перес Відаурі за однойменним романом Розалінда Резнік. Три сестри мають намір здати в оренду свій таунхаус і шукають орендаря. У своїх пошуках вони зустрічають Джорджа Берроу, який пропонує перетворити їхню власність на своєрідний "Діснейленд". Проєкт буде фінансуватися хедж-фондом і включатиме таунхауси завширшки 50 футів зі спа-салонами, кінотеатрами та басейнами у землі.

"Таємниці таунхауса": дивіться трейлер