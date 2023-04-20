После выхода трейлера возмущены греки и египтяне создали петицию об отмене съемок За два дня ее подписали более 62 000 человек. Авторы фильма обвиняются в афроцентризме, фальсификации и присвоении истории.

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Netflix раскритиковали из-за изображения темнокожей Клеопатры

Афроцентризм — это псевдонаука, которая продвигает повестку группы, чтобы претендовать на историю Египта и лишить ее настоящих египтян. Используя ложные статьи и отсутствие улик, они все еще пытаются фальсифицировать историю,

– говорится в описании петиции.

Однако авторы продолжают работу над проектом. Четырехсерийный сериал под названием "Африканские царицы: Царица Клеопатра" должен выйти 10 мая 2023 года.

Трейлер, вышедший 12 апреля, вызвал бурную реакцию. Там говорится, что Клеопатра была членом греческой династии Птолемеев. Однако другой историк отмечает, что его бабушка всегда говорила о том, что Клеопатра была темнокожей, так как принадлежала к местной эллинско-египетской династии.

До того как ролик был выпущен, продюсер фильма и жена Вилла Смита Джада Пинкетт-Смит рассказывала, что хотела рассказать о жизни Клеопатры, чтобы привлечь внимание к историям темнокожих цариц.

"Африканские царицы: Царица Клеопатра": смотрите трейлер

После выхода трейлера, Адель Джеймс написала в своем твиттере, что если кто-то не доволен выбором актрисы, может не смотреть фильм. Она также поделилась скриншотом экрана с оскорбительными комментариями в свой адрес.

Египтолог и бывший министр древностей Захи Хавасс заявил газете "Аль-Масри аль-Юм": "Это полный подлог. Клеопатра была гречанкой, что означает, что она была светлокожей, а не черной". Единственными правителями Египта, по его словам, были чернокожими, были кушитские цари 25 династии. "Netflix пытается спровоцировать смущение, распространяя ошибочные вводящие в заблуждение факты", - дополнил он и призвал египтян выступить против потокового гиганта.

Египетский адвокат Махмуд-аль-Самари подал жалобу в прокуратуру с требованием принять "необходимые юридические меры" и заблокировать доступ к услугам Netflix в Египте через сериал, содержащий визуальные материалы и контент, нарушающие законы Египта о СМИ. Он также обвинил Netflix в попытке "продвигать афроцентрическое мышление... включающее лозунги и тексты, направленные на искажение и стирание египетской идентичности".

Реальный внешний вид Клеопатры неизвестен, хотя сохранились ее скульптурные изображения. Она родилась в Александрии в 69 году до н.э. Ее отцом был Птолемей XII, однако историки не знают, кем была ее мать, что дает основания для разных предположений.

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Реакция сети на сериал "Африканские царицы: Царица Клеопатра" с темнокожей актрисой