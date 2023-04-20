Кроме Алека Болдвина, в проект возвращается раненый во время выстрела режиссер картины Джоэл Соуз. Сейчас он чувствует себя хорошо.

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Алек Болдвин возвращается к съемкам "Иржи", во время которых в 2021 году застрелил украинку

Папарацци поймали 65-летнего Болдвина в момент прощания с его женой Хиларией и маленькой дочерью у их апартаментов в Нью-Йорке. Вместе с командой он поспешил в аэропорт и вылетел в штат Монтана (на севере страны), чтобы продолжить работу над фильмом "Ржавчина" после полуторагодичного перерыва.

Во время прощания Болдвин улыбался и обнимал членов своей команды, пожимая им руки. Пока не известно, кто заменит Галину Гатчинс и реквизитор с оружием, которое сейчас судят.

После смерти Галины Гатчинс, муж Мэтью подал иск на Болдвина, продюсеров и ключевых членов съемочной группы, однако в октябре он и актер достигли мирового соглашения. Известно также, что фильм должен быть завершен с Мэтью как исполнительным продюсером.

Родственники погибшей Галины Гатчинс сейчас проживают в Киевской области. Мать работает медсестрой в отделении неотложной помощи и помогает раненым военным. Сестра Светлана и мать Ольга Соловей хотят возмещения ущерба, аргументируя, что потеря Галины оказала большое влияние на их нынешнюю жизнь в условиях войны.

Алек Болдвин не спешит выплачивать средства и говорит, что семья "вводит следствие в заблуждение", ведь их единственная цель – это якобы получение денежной компенсации. Кроме того, в январе актеру было предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве Гатчинса. Он не признал себя виновным.