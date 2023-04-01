Холлс полностью признал свою вину. В то же время, как мы сообщали ранее, актеру Алеку Болдвину, выстрелившего в украинку, сократили возможный срок заключения.
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Ранее прокуратура обвинила Дэвида Холлса в ненадлежащем хранении оружия. Прокуроры доказали, что Холлс не проверял каждый патрон в пистолете, чтобы подтвердить, что это было фиктивное, а не боевое оружие. Он решил сотрудничать со следствием и признал вину.
Отметим, что это первый вынесенный приговор по делу о непреднамеренном убийстве Галины Гатчинс. Судья осудила Холла до:
- шести месяцев условного срока с испытательным сроком без присмотра,
- штрафа в размере 500 долларов,
- 24 часа общественных работ и класса безопасности владения огнестрельным оружием.
Ожидается, что уже в мае Дэвид Холлс выступит на суде над другими фигурантами дела — актером Алеком Болдуином и оружейником фильма Ханной Гутьеррес Рид, обвиняемых в непреднамеренном убийстве.
Алек Болдвин застрелил украинку: коротко
- В октябре 2021 года во время съемок вестерна "Ржавчина" от выстрела актера Алека Болдвина погибла кинооператор из Украины – 42-летняя Галина Гатчинс. Ее довезли в больницу, однако спасти не удалось.
- Кроме того, во время выстрела осколки пули разлетелись и, кроме оператора, попали еще и у режиссера Джоэла Соуза. Ему ранило ключицу, но с ним все хорошо.
- 31 января Алека Болдвина официально обвинили в непреднамеренном убийстве украинки Галины Гатчинс.
- Родственники погибшей Галины Гатчинс сейчас проживают в Киевской области. Мать работает медсестрой в отделении неотложной помощи и помогает раненым военным. Поэтому семья обратилась с просьбой финансово компенсировать им убытки за небрежность и умышленное причинение эмоционального стресса.