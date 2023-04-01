Холлс полностью признал свою вину. В то же время, как мы сообщали ранее, актеру Алеку Болдвину, выстрелившего в украинку, сократили возможный срок заключения.

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Ранее прокуратура обвинила Дэвида Холлса в ненадлежащем хранении оружия. Прокуроры доказали, что Холлс не проверял каждый патрон в пистолете, чтобы подтвердить, что это было фиктивное, а не боевое оружие. Он решил сотрудничать со следствием и признал вину.

Отметим, что это первый вынесенный приговор по делу о непреднамеренном убийстве Галины Гатчинс. Судья осудила Холла до:

шести месяцев условного срока с испытательным сроком без присмотра,

штрафа в размере 500 долларов,

24 часа общественных работ и класса безопасности владения огнестрельным оружием.

Ожидается, что уже в мае Дэвид Холлс выступит на суде над другими фигурантами дела — актером Алеком Болдуином и оружейником фильма Ханной Гутьеррес Рид, обвиняемых в непреднамеренном убийстве.

Алек Болдвин застрелил украинку: коротко