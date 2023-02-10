Алека Болдвина обвинили в непреднамеренном убийстве украинки Галины Гатчинс. Обвинительные документы уже готовы.

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Семья Галины Гатчинс подала в суд на Алека Болдвина

Родственники погибшей Галины Гатчинс сейчас проживают в Киевской области. Мать работает медсестрой в отделении неотложной помощи и помогает раненым военным. Вместе с мужем и дочерью обратились с просьбой финансово компенсировать им ущерб за халатность и умышленное причинение эмоционального стресса. Об этом на пресс-конференции объявила адвокат истцов Глория Оллред.

Для нас очевидно, что отношениям всех наших клиентов нанесен ущерб, и что они не смогут наслаждаться жизнью, равно как наслаждались, когда их драгоценная Галина была жива. А мистер Болдвин даже не обратился к ним с извинениями,

– сказала она журналистам.

Семья Галины Гатчинс подала в суд на Алека Болдвина: видео с пресс-конференции смотрите онлайн

"Потерять мою сестру – это был ужасный опыт, и это одна из самых больших потерь в моей жизни", – сказала сестра Галины Светлана Земко. Она также отметила, что будь Галина жива, она бы их перевезла в США после полномасштабного вторжения.

Напомним, 31 января Алека Болдвина официально обвинили в непреднамеренном убийстве украинки Галины Гатчинс. Трагедия произошла во время съемок вестерна "Иржа". Обвинения в непреднамеренном убийстве выдвинули по двум пунктам: