Алека Болдвіна звинуватили у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчінс. Обвинувальні документи вже готові.

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Родичі загиблої Галини Гатчінс зараз проживають в Київські області. Мати працює медсестрою у відділенні невідкладної допомоги та допомагає пораненим військовим. Разом з чоловіком та донькою звернулися з проханням фінансово компенсувати їм збитки за недбалість і навмисне заподіяння емоційного стресу. Про це на пресконференції оголосила адвокатка позивачів Глорія Оллред.

Для нас очевидно, що відносинам усіх наших клієнтів завдано шкоди, і що вони не зможуть насолоджуватися життям, так само як насолоджувалися, коли їхня дорогоцінна Галина була жива. А містер Болдвін навіть не звернувся до них з вибаченнями,

– сказала вона журналістам.

Сім’я Галини Гатчінс подала до суду на Алека Болдвіна: відео з пресконференції дивіться онлайн

"Втратити мою сестру – це був жахливий досвід, і це одна з найбільших втрат у моєму житті", – сказала сестра Галини Світлана Земко. Вона також зазначила, що якби Галина була жива, вона б їх перевезла до США після повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, 31 січня Алека Болдвіна офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчінс. Трагедія сталася під час зйомок вестерну "Іржа". Звинувачення у ненавмисному вбивстві висунули за двома пунктами: