Обвинувальні документи вже готові. Звинувачення у ненавмисному вбивстві висунули за двома пунктами.

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У ненавмисному вбивстві звинувачують:

Алека Болдвіна;

Ханну Гутьєррес-Рід – зброярку "Іржі".

Мовиться, що вони неодноразово порушували правила безпеки.

Перший пункт звинувачення (недбалість) передбачає покарання: 18 місяців ув'язнення та штраф у розмірі 5 тисяч доларів.

Другий пункт (нехтування безпекою "без належної обережності та обачності") – 5 років ув'язнення.

Що кажуть обвинувачені

Болдвін та Гутьєррес-Рід своєї провини не визнають. Прокурори наголосили, що Болдвін як продюсер "Іржі" не врахував, що Гутьєррес-Рід – відносно недосвідчена зброярка.

Мовиться, що критично важливу перевірку безпеки пістолета та боєприпасів – пропустили. Болдвін, зважаючи на його досвід, мав би це врахувати.

Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета

Болдвін невдовзі після трагедії заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета. Актор зауважив: він не розуміє, як зброя могла вистрілити.

Я б ніколи на когось не наставляв пістолет і не натискав на курок. Хтось поклав справжню кулю в пістолет. Кулю, якої навіть не мало бути на майданчику,

– зауважив Болдвін.

Згодом правоохоронці з'ясували, що Болдвін отримав зброю від помічника режисера.