Чоловік Галини дав згоду на створення картини. Відомо, що творці документалки матимуть ексклюзивний доступ до професійних та особистих архівів Гатчінс.
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Про Галину Гатчінс, яка загинула від пострілу Алека Болдвіна, знімуть фільм
Це дозволить зобразити потужний портрет шляху Гатчінс: від її юності, коли вона жила на віддаленій радянській військово-морській базі, а потім у Києві, до того, як стала однією з найбільш популярних кінематографісток незалежного кіно. Документальний фільм стане даниною поваги до творчості Гатчінс,
– йдеться в повідомленні від творців стрічки.
Режисерка документальної стрічки Еммі Рейчел Мейсон доповнила, що хотіла знімати фільми з Галиною, але ніколи не могла уявити, що буде знімати фільм про неї: "Світ втратив велику художницю, але я втратила подругу. Цей фільм дає нам можливість поділитися її людяністю та талантом зі світом. Галині судилося стати величчю, і досі вона нею є".
У картині вшанують творчість Гатчінс, а також згадають про розслідування щодо обставин на знімальному майданчику "Іржі", вестерну з Алеком Болдуїном у головній ролі.
Ліз Гарбус, Ден Коган, Мала Чаппл та Кейт Баррі стануть виконавчими продюсерами. UTA Independent Film Group займатиметься популяризацією фільму у всьому світі.
Що відомо про Галину Гатчінс
- Загиблій було 42 роки;
- Гатчінс – уродженка України. Разом з батьками Галина проживала на військовій базі у Заполяр'ї. Після чого повернулась до Києва, де отримала вищу освіту. Вивчала міжнародну журналістику у Київському національному університеті імені Шевченка;
- Згодом жінка виїхала у США, де й отримала кінематографічну освіту;
- Гатчінс назвали однією з висхідних зірок американського кінематографа у 2019 році.
Галина Гатчінс / Фото з інстаграму
Нагадаємо, на сьогодні судовий розгляд справи щодо загибелі Галини Гатчінс припинено. Продюсери фільму "Іржа" відновлять роботу над зйомками. До того ж чоловік Галини Меттью заявив, що не зацікавлений у взаємних звинуваченнях та покладення провини на продюсерів фільму чи актора Алека Болдвіна.