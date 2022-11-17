Муж Галины дал согласие на создание картины. Известно, что создатели документалки получат эксклюзивный доступ к профессиональным и личным архивам Гатчинс.
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О Галине Гатчинсе, погибшей от выстрела Алека Болдвина, снимут фильм
Это позволит изобразить мощный портрет пути Гатчинс: от ее юности, когда она жила на отдаленной советской военно-морской базе, а затем в Киеве, до того, как стала одной из самых популярных кинематографисток независимого кино. Документальный фильм станет данью уважения к творчеству Гатчинс,
– говорится в сообщении от создателей фильма.
Режиссер документальной ленты Эмми Рэйчел Мэйсон дополнила, что хотела снимать фильмы с Галиной, но никогда не могла представить, что будет снимать фильм о ней: "Мир потерял большую художницу, но я потеряла подругу. Этот фильм дает нам возможность поделиться ее человечностью и талантом миру. Галине суждено стать величием, и до сих пор она ею есть".
В картине отметят творчество Гатчинс, а также упомянут о расследовании обстоятельств на съемочной площадке "Ржавы", вестерна с Алеком Болдуином в главной роли.
Лиз Гарбус, Дэн Коган, Мала Чаппл и Кейт Барри станут исполнительными продюсерами. UTA Independent Film Group будет заниматься популяризацией фильма по всему миру.
Что известно о Галине Гатчинс
- Погибшей было 42 года;
- Гатчинс – уроженка Украины. Вместе с родителями Галина проживала на военной базе в Заполярье. После чего вернулась в Киев, где получила высшее образование. Изучала международную журналистику в Киевском национальном университете имени Шевченко;
- Впоследствии женщина уехала в США, где и получила кинематографическое образование;
- Гатчинс назвали одной из восходящих звезд американского кинематографа в 2019 году.
Галина Гатчинс / Фото из инстаграма
Напомним, на сегодняшний день судебное разбирательство дела о гибели Галины Гатчинс прекращено. Продюсеры фильма "Ржавчина" возобновят работу над съемками. К тому же мужчина Галины Мэттью заявил, что не заинтересован во взаимных обвинениях и возложении вины на продюсеров фильма или актера Алека Болдвина.