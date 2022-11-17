Муж Галины дал согласие на создание картины. Известно, что создатели документалки получат эксклюзивный доступ к профессиональным и личным архивам Гатчинс.

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О Галине Гатчинсе, погибшей от выстрела Алека Болдвина, снимут фильм

Это позволит изобразить мощный портрет пути Гатчинс: от ее юности, когда она жила на отдаленной советской военно-морской базе, а затем в Киеве, до того, как стала одной из самых популярных кинематографисток независимого кино. Документальный фильм станет данью уважения к творчеству Гатчинс,

– говорится в сообщении от создателей фильма.

Режиссер документальной ленты Эмми Рэйчел Мэйсон дополнила, что хотела снимать фильмы с Галиной, но никогда не могла представить, что будет снимать фильм о ней: "Мир потерял большую художницу, но я потеряла подругу. Этот фильм дает нам возможность поделиться ее человечностью и талантом миру. Галине суждено стать величием, и до сих пор она ею есть".

В картине отметят творчество Гатчинс, а также упомянут о расследовании обстоятельств на съемочной площадке "Ржавы", вестерна с Алеком Болдуином в главной роли.

Примите во внимание. На ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Иржа" от выстрела актера Алека Болдвина погибла кинооператор из Украины Галина Гатчинс. Ее довезли в больницу, однако спасти не удалось. Во время выстрела осколки пули разлетелись и, кроме оператора, попали еще и у режиссера Джоэла Соуза. Ему ранили ключицу, однако сейчас он себя чувствует хорошо.

Лиз Гарбус, Дэн Коган, Мала Чаппл и Кейт Барри станут исполнительными продюсерами. UTA Independent Film Group будет заниматься популяризацией фильма по всему миру.

Что известно о Галине Гатчинс

Погибшей было 42 года;

Гатчинс – уроженка Украины. Вместе с родителями Галина проживала на военной базе в Заполярье. После чего вернулась в Киев, где получила высшее образование. Изучала международную журналистику в Киевском национальном университете имени Шевченко;

Впоследствии женщина уехала в США, где и получила кинематографическое образование;

Гатчинс назвали одной из восходящих звезд американского кинематографа в 2019 году.

Галина Гатчинс / Фото из инстаграма

Напомним, на сегодняшний день судебное разбирательство дела о гибели Галины Гатчинс прекращено. Продюсеры фильма "Ржавчина" возобновят работу над съемками. К тому же мужчина Галины Мэттью заявил, что не заинтересован во взаимных обвинениях и возложении вины на продюсеров фильма или актера Алека Болдвина.