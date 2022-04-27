Офис Шерифа округа Санта-Фе, занимающийся расследованием произошедшей 21 октября 2021 года трагедии, опубликовал пакет документов, связанных с убийством оператора родом из Украины Галины Гатчинс и ранения режиссера Джоэла Соузы.
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Офис Шерифа округа Санта-Фе опубликовал пакет документов, связанных с расследованием убийства Галины Гатчинс
"Сегодня офис Шерифа публикует все файлы, связанные с нашим текущим расследованием", – сказал шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса. – Все файлы связаны с расследованием на съемочной площадке и включают кадры из лацканов и видеорегистраторов от помощников и детективов, отчеты об инцидентах, фотографии с места преступления, отчеты об обзорах, опросы свидетелей, съемочное видео и фотографии сотрудников, собранные в ходе этого расследования".
Кадры, опубликованные департаментом шерифа, показывают также, как сотрудники службы экстренного реагирования спешат оказать помощь Гатчинсу, а также первые встречи ошеломленного Болдуина с правоохранительными органами.
Бах! Он выстрелил – впервые. Это был первый раз, когда мы снимали этот кадр, мы репетировали его,
– сказал Болдвин.
Мендоса сообщил также, что решение о том, будет ли Болдвину предъявлено уголовное обвинение, еще не принято.
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Как отмечает CNN, Болдвин продолжает работать со следствием.
Есть несколько вещей, которые мы ждем окончательного отчета ФБР по анализу огнестрельного оружия, боеприпасов, скрытых отпечатков и ДНК,
– говорит Israel National News.
"Информация, раскрытая властями, еще раз демонстрирует, что Болдвин действовал ответственно и не контролировал никаких производственных проблем, указанных в отчете Офиса шерифа. Кроме того, обнародованные сегодня интервью и показания под присягой продолжают подтверждать описание событий Болдвином, включая показания детектива, которых говорится, что оператор, стоявший рядом с госпожой Гатчинс и Соузой во время несчастного случая, подтвердил, что Болдвин был "очень осторожным" с оружием на съемочной площадке", – приводит CNN слова адвоката Болдвина Люка Никаса.
По словам шерифа Мендоса, сегодня никто не заявил и не признался в том, что принес боевые патроны на съемочную площадку. "Была информация из текстовых сообщений, вызвавшая беспокойство, основанная на том факте, что в ней говорилось о боевых патронах и, возможно, они использовались на предыдущей съемочной площадке и это было всего за несколько месяцев до начала съемок фильма "Иржа", поэтому это настораживает", – сказал он.
Окровавленная футболка раненого Джоэла Соузы / Фото Santa Fe County Sheriff