По данным Департамента окружающей среды Нью-Мексико, создатели фильма "Иржа" продемонстрировали "явное безразличие к признанным опасностям, связанным с использованием огнестрельного оружия на съемочной площадке". Агентство оштрафовало Rust Movie Productions на максимальный штраф в размере 136 793 долларов США.

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Продюсеры фильма "Ржавчина" понесли ответственность за смерть Галины Гатчинс на съемках

Заметим, на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Иржа" от выстрела актера Алека Болдвина погибла кинооператор из Украины – 42-летняя Галина Гатчинс. Ее довезли в больницу, однако спасти не удалось. Во время выстрела осколки пули разлетелись и, кроме оператора, попали еще и у режиссера Джоэла Соуза. Ему ранили ключицу, однако сейчас он себя чувствует хорошо.

Алек Болдвин, также являвшийся продюсером фильма, ранее заявлял, что не нажимал на курок и не имеет понятия, как боевой шар оказался на съемочной площадке недалеко от города Санта-Фе.

В отчете говорится, что руководство Rust Movie Productions "знало, что на съемочной площадке не соблюдаются правила техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием, и продемонстрировало явное безразличие к безопасности сотрудников, не проанализировав методы работы"

Компания заявила, что не согласна с выводами и подаст апелляцию.

"Серьезные и умышленные" неудачи

Секретарь кабинета министров Департамента окружающей среды Нью-Мексико Джеймс Кенни сказал: "Было несколько ошибок управления и предостаточно доказательств, чтобы предположить, что если бы придерживались стандартных отраслевых методов, не произошло бы смертельного выстрела в Галину Гатчинс и серьезной травмы Джоэла Соуза".

В ходе нашего расследования мы определили, что неудачи Rust Productions были как серьезными, так и умышленными. Суть здесь в том, что работодатели были обязаны соблюдать национальные стандарты, а этого не произошло на съемках Rust,

– сообщили они.

"Хотя мы понимаем, что ни один штраф не может компенсировать гибель людей, мы привлекаем Rust Productions к полной ответственности", – говорится в заявлении.

В заявлении информагентству Reuters официальный представитель Rust Movie Productions Стефан Фридман сказал: "Хотя мы ценим время и усилия OSHA в его расследовании, мы не согласны с его выводами и планируем подать апелляцию. Наши мысли и молитвы остаются с семьей Галины".

Согласно судебным протоколам, актеру Болдвину передал оружие помощник режиссера фильма Дэйв Халлс, не знавший, что в нем есть боевые патроны, и указал, что оно было разряжено, выкрикивая "пистолет с холостыми патронами".

Пистолет мистеру Халлсу передала Ханна Гутьеррес-Рид, 24-летняя оружейница из фильма. Адвокаты госпожи Гутьеррес-Рид заявили, что она не знает, откуда "взялись боевые патроны".

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