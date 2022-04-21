За даними Департаменту навколишнього середовища Нью-Мексико, творці стрічки "Іржа" продемонстрували "явну байдужість до визнаних небезпек, пов'язаних із використанням вогнепальної зброї на знімальному майданчику". Агентство оштрафувало Rust Movie Productions на максимальний штраф у розмірі 136 793 доларів США.

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Продюсери фільму "Іржа" понесли відповідальність за смерть Галини Гатчінс на зйомках

Зауважимо, на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" від пострілу актора Алека Болдвіна загинула кінооператорка з України – 42-річна Галина Гатчінс. Її довезли до лікарні, проте врятувати не вдалося. Під час вистрілу осколки кулі розлетілися і, окрім операторки, потрапили ще й у режисера Джоела Соуза. Йому поранили ключицю, однак, зараз він себе почуває добре.

Алек Болдвін, який також був продюсером фільму, раніше заявляв, що не натискав на курок і не має поняття, як бойова куля опинилася на знімальному майданчику недалеко від міста Санта-Фе.

У звіті йдеться, що керівництво Rust Movie Productions "знало, що на знімальному майданчику не дотримуються правил техніки безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, і продемонструвало явну байдужість до безпеки співробітників, не проаналізувавши методи роботи"

Компанія заявила, що не згодна з висновками та подасть апеляцію.

"Серйозні та навмисні" невдачі

Секретар кабінету міністрів Департаменту навколишнього середовища Нью-Мексико Джеймс Кенні сказав: "Було кілька помилок управління і більш ніж достатньо доказів, щоб припустити, що якби дотримувалися стандартних галузевих методів, не сталося б смертельного пострілу в Галину Гатчінс і серйозної травми Джоела Соуза".

Під час нашого розслідування ми визначили, що невдачі Rust Productions були як серйозними, так і навмисними. Суть тут у тому, що роботодавці були зобов'язані дотримуватись національних стандартів, а цього не сталося на зйомках Rust,

– повідомили вони.

"Хоча ми розуміємо, що жодний штраф не може компенсувати загибель людей, ми притягуємо Rust Productions до повної відповідальності", – йдеться у заяві.

У заяві інформаційному агентству Reuters офіційний представник Rust Movie Productions Стефан Фрідман сказав: "Хоча ми цінуємо час та зусилля OSHA у його розслідуванні, ми не згодні з його висновками та плануємо подати апеляцію. Наші думки та молитви залишаються із сім'єю Галини".

Згідно з судовими протоколами, акторові Болдвіну передав зброю помічник режисера фільму Дейв Халлс, який не знав, що в ньому є бойові патрони, і вказав, що вона була розряджена, вигукуючи "пістолет з холостими патронами".

Пістолет містеру Халлсу передала Ханна Гутьєррес-Рід, 24-річна зброярка з фільму. Адвокати пані Гутьєррес-Рід заявили, що вона не знає, звідки "взялися бойові патрони".

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