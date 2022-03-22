Об этом 24 канал узнал из его инстаграм а , где, кроме сообщения об обеде, он опубликовал снимок витрины заведения с плакатом "Слава Украине".

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Отметим, что его подписчики выразили поддержку актеру и поблагодарили за солидарность с Украиной.

Обед сегодня в Veselka в Нью-Йорке. И это, –

написал Алек Болдвин.



Алек Болдвин необычным образом поддержал Украину / Скриншот публикации актера

Реакция сети

"Спасибо за поддержку";

"Поддержка Украины есть повсюду, и она должна быть";

"Мое сердце разрывается за украинский народ! Жизнь может быть такой несправедливой";

"Большое спасибо за поддержку, с любовью от Украины".

В феврале 2022 года Алек Болдвин впервые после смерти Гатчинса вернулся к съемкам в кино. Какую роль сыграет Алек Болдвин в британском проекте, о чем идет речь в картине и когда выйдет на экраны – неизвестно.

Что стоит знать об убийстве Гатчинса на съемках "Ржавы"

На ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Иржа" от выстрела актера Алека Болдвина погибла кинооператор из Украины – 42-летняя Галина Гатчинс. Ее довезли в больницу, однако спасти не удалось. Во время выстрела осколки пули разлетелись и, кроме оператора, попали еще и у режиссера Джоэла Соуза. Ему ранили ключицу, однако сейчас он себя чувствует хорошо.

В трагедии обвиняют "неопытную и зеленую" оружейницу Ханну Гутьеррес, которая якобы не умела заряжать оружие холостыми патронами. Выяснилось, что Болдвин получил оружие от помощника режиссера. Он сказал, что пистолет можно использовать, не подозревая, что он заряжен боевыми патронами.

В процессе следствия представитель съемочной площадки подчеркнул, что произошел несчастный случай. Алек Болдвин заявил, что не нажал на спусковой крючок пистолета. Актер подчеркнул, что никогда бы не навел пистолет на человека.

Семья оператора из Украины Галины Гатчинс подала в суд на актера Алека Болдвина и продюсеров фильма "Ржавчина". В иске родственники утверждают, что пренебрежение правилами безопасности и игнорирование жалоб привели к гибели Гатчинса.