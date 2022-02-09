Эту новость актер сообщил своим подписчикам. Он опубликовал видео, в котором подчеркнул, что не снимался в кино с октября 2021 года, и первый день на съемках фильма в Великобритании был тяжелым.

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Какую роль сыграет Алек Болдуин, о чем идет речь в картине и когда выйдет на экраны – неизвестно. Актер лишь сообщил, что новое кино абсолютно независимо.

Я сказал, что буду вести небольшой дневник, когда буду путешествовать и работать. Сегодня у нас был первый день, он всегда непрост. Я работаю уже не так много, как раньше,

– прокомментировал Болдуин.

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"Странно возвращаться к работе", – продолжил актер. "Я не работал с 21 октября прошлого года, когда на съемках (фильма "Ржавчина", – Кино 24) произошла ужасная вещь, случайная смерть нашего оператора Галины Хатчинс. Но я вернулся к работе впервые за три с половиной месяца", – сказал он.

В видео Алек Болдуин также отметил основные проблемы, возникающие во время работы с независимыми фильмами, по сравнению с лентами с большим бюджетом.

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Что известно о смерти Хатчинс на площадке с Болдуином

На ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Ржавчина" от выстрела актера Алека Болдуина погибла кинооператор из Украины – 42-летняя Галина Хатчинс. Ее довезли в больницу, однако спасти не удалось. Во время выстрела осколки пули разлетелись и, кроме оператора, попали еще и в режиссера Джоэла Соуза. Ему ранило ключицу, однако сейчас он себя чувствует хорошо.

В трагедии обвиняют "неопытную и зеленую" оружейницу Ханну Гутьеррес, которая якобы не умела заряжать оружие холостыми патронами. Выяснилось, что Болдуин получил оружие от помощника режиссера. Тот сказал, что пистолет можно использовать, не подозревая, что он заряжен боевыми патронами.

В процессе расследования представитель съемочной площадки подчеркнул, что произошел несчастный случай. Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета. Актер подчеркнул, что никогда бы не навел пистолет на человека.

Режиссер фильма подала в суд на Болдуина и подчеркнула, что в сценарии "Ржавчины" не было эпизода с выстрелом. Женщина считает, что актер должен был сам проверить, заряжен ли револьвер, или же попросить, чтобы кто-то из команды сделал это при нем. Впрочем, родители украинки Галины Хатчинс не обвиняют Болдуина в ее смерти.

Несмотря на это, вся команда хочет, чтобы фильм "Ржавчина" увидели на больших экранах.

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