В своем заявлении работница отметила, что 21 октября 2021 года, в день трагедии, другой реквизитор принес на площадку новую коробку с патронами Long Colt 45 калибра из магазина Кенни. Девушка была уверена, что все патроны холостые и зарядила пистолет.

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Насколько Ханне известно, пистолет тогда был заряжен шестью холостыми патронами,

– говорится в иске.

В заявлении также написано, что Гутьеррес не было в церкви во время репетиции сцены: "Если бы Ханну вызвали назад, она бы еще раз проверила оружие и каждый патрон, а также проинструктировала актера".

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Напомним, револьвер, из которого актер Алек Болдуин случайно застрелил украинку Галину Хатчинс, якобы проверяла "неопытная" оружейница Анна Гутьеррес-Рид. Коллеги 24-летней девушки назвали ее "неопытной и зеленой".

Как утверждает следствие, Гутьеррес разложила 3 ​​пистолета в тележке за пределами места съемок. Ассистент режиссера Холлс принес Болдуину один из них, крикнув: "Холодный пистолет". То есть, он подал сигнал, что из пистолета можно стрелять. Через несколько секунд Болдуин, вероятно, нацелился на камеру и нажал на крючок. Таким образом, он случайно убил оператора Галину Хатчинс и ранил стоявшего сзади режиссера Джоэла Соузу.

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В процессе следствия представитель съемочной площадки подчеркнул, что произошел несчастный случай. Алек Болдуин подчеркнул, что никогда бы не навел пистолет на человека.

Пули не должно быть на площадке,

– заявил актер.

Режиссер фильма подала в суд на Болдуина и подчеркнула, что в сценарии "Ржавчины" не было эпизода с выстрелом. Женщина считает, что актер должен был сам проверить, заряжен ли револьвер, или же попросить, чтобы кто-то из команды сделал это при нем. Впрочем, родители украинки Галины Хатчинс не обвиняют Болдуина в ее смерти.

Несмотря на это, вся команда хочет, чтобы фильм "Ржавчина" увидели на больших экранах.

Алек Болдуин во время съемок застрелил оператора из Украины: смотрите видео 24 канала