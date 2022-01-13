У своїй заяві робітниця зазначила, що 21 жовтня 2021 року, у день трагедії, інший реквізитор приніс на майданчик нову коробку з патронами Long Colt 45 калібру з магазину Кенні. Дівчина, була впевнена, що всі патрони холості й зарядила пістолет.

Читайте ще Найкращі фільми про покер: 7 стрічок за рейтингом IMDb

Наскільки Ханні відомо, пістолет тоді був заряджений шістьма холостими патронами,

– йдеться у позові.

У заяві також написано, що Гутьєррес не було у церкві під час репетиції сцени: "Якби Ханну викликали назад, вона б ще раз перевірила зброю і кожен патрон, а також проінструктувала актора".

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Нагадаємо, револьвер, із якого актор Алек Болдвін випадково застрелив українку Галину Гатчінс, нібито перевіряла "недосвідчена" зброярка Ганна Гутьєррес-Рід. Колеги 24-річної дівчини назвали її "недосвідченою та зеленою".

Як стверджує слідство, Гутьєррес розклала 3 пістолети у візку за межами місця зйомок. Асистент режисера Холлс приніс Болдвіну один з них, крикнувши: "Холодний пістолет". Тобто він подав сигнал, що з пістолета можна стріляти. Через кілька секунд Болдвін, ймовірно, націлився на камеру і натиснув на гачок. Таким чином, він випадково вбив операторку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соузу, який стояв позаду.

Не пропустіть Прем’єра дня "Кінгс Мен": що варто знати про шпигунський бойовик

У процесі слідства, представник знімального майданчика наголосив, що стався нещасний випадок. Алек Болдвін наголосив, що ніколи б не навів пістолет на людину.

Кулі не мало бути на майданчику,

– заявив актор.

Режисерка фільму подала в суд на Болдвіна і наголосила, що у сценарії "Іржі" не було епізоду з вистрілом. Жінка вважає, що актор повинен був сам перевірити, чи револьвер заряджений, або ж попросити, щоб хтось з команди зробив це при ньому. Втім, батьки українки Галини Гатчінс не звинувачують Болдвіна у її смерті.

Попри це, вся команда хоче, щоб стрічку "Іржа" побачили на великих екранах.

Алек Болдвін під час зйомок застрелив операторку з України: дивіться відео 24 каналу