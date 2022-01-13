Картина розповідає про наймогутніших тиранів та злочинців, які спричинили Першу світову війну. Їхнє головне завдання – посіяти хаос, знищити мільйони людей та уникнути покарання за це. І тільки один герой готовий протистояти найнебезпечнішим лиходіям.

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Режисером стрічки став Меттью Вон, який раніше працював над такими проєктами як: "Тиха ніч", "Фантастична четвірка", "Люди Ікс: Перший клас". А також він зняв дві попередні частини франшизи про британську суперсекретну службу – "Kingsman: Секретна служба" (2015 рік) і "Kingsman: Золоте кільце" (2017 рік),

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Третя частина франшизи також заснована на коміксах The Secret Service шотландського автора Марка Міллара, який раніше працював з компаніями Marvel Comics і DC. Однак, нова стрічка є приквелом і розповідатиме про те, як створили легендарна спеціальну секретну службу, засновану на початку 20 століття, і про агентів, пов'язаних з "Легендою про короля Артура".

Актори та їхні ролі

Гарріс Дікінсон – Конрад;

Даніель Брюль – Ерік Ян Гануссен;

Ріс Іванс – Григорій Распутін;

Рейф Файнз – Герцог Оксфордський;

Метью Гуд – Мортон;

Джемма Артертон – Поллі та інші.

Прокат фільму в Україні триватиме до 2 лютого 2022 року. Встигніть насолодитися пригодницьким бойовиком!

"Кінгс Мен": дивіться трейлер