Картина розповідає про наймогутніших тиранів та злочинців, які спричинили Першу світову війну. Їхнє головне завдання – посіяти хаос, знищити мільйони людей та уникнути покарання за це. І тільки один герой готовий протистояти найнебезпечнішим лиходіям.

Читайте також Найкращі фільми про покер: 7 стрічок за рейтингом IMDb

Режисером стрічки став Меттью Вон, який раніше працював над такими проєктами як: "Тиха ніч", "Фантастична четвірка", "Люди Ікс: Перший клас". А також він зняв дві попередні частини франшизи про британську суперсекретну службу – "Kingsman: Секретна служба" (2015 рік) і "Kingsman: Золоте кільце" (2017 рік),

Третя частина франшизи також заснована на коміксах The Secret Service шотландського автора Марка Міллара, який раніше працював з компаніями Marvel Comics і DC. Однак, нова стрічка є приквелом і розповідатиме про те, як створили легендарна спеціальну секретну службу, засновану на початку 20 століття, і про агентів, пов'язаних з "Легендою про короля Артура".

Актори та їхні ролі

  • Гарріс Дікінсон – Конрад;
  • Даніель Брюль – Ерік Ян Гануссен;
  • Ріс Іванс – Григорій Распутін;
  • Рейф Файнз – Герцог Оксфордський;
  • Метью Гуд – Мортон;
  • Джемма Артертон – Поллі та інші.

Прокат фільму в Україні триватиме до 2 лютого 2022 року. Встигніть насолодитися пригодницьким бойовиком!

"Кінгс Мен": дивіться трейлер