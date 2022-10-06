Судебное разбирательство дела о гибели Галины Гатчинс прекращено. Продюсеры фильма "Ржавчина" возобновят работу над съемками.

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Муж погибшей Галины Гатчинс Мэттью заявил, что не заинтересован во взаимных обвинениях и возложении вины на продюсеров фильма или актера Алека Болдвина.

Все мы убеждены, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем,

– продолжил он.

Примите во внимание. На ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Иржа" от выстрела актера Алека Болдвина погибла кинооператор из Украины – 42-летняя Галина Гатчинс. Ее довезли в больницу, однако спасти не удалось. Во время выстрела осколки пули разлетелись и, кроме оператора, попали еще и у режиссера Джоэла Соуза. Ему ранили ключицу, однако сейчас он себя чувствует хорошо.

Какая судьба фильма "Ржавчина"

Съемки фильма возобновятся в январе 2023 года. По соглашению сторон исполнительным продюсером фильма станет Мэттью Гатчинс.

Она определенно была одним из тех операторов-постановщиков, которые жили и дышали кинопроизводством. У нее не было эго. Она просто хотела поговорить со всеми и узнать все, что могла,

– сказал режиссер фильма Гаук в телефонном интервью IndieWire.

Фильм расскажет о женщине, которая в 19 веке убегает из Ирландии и становится охотницей за головами в суровых условиях американского Дикого Запада. По словам режиссера, хотя в картине присутствует элемент мести, он хотел отойти от условностей жанра и более подробно исследовать, как мужчины относятся к женщинам.

Заметим, Галина Гатчинс успела снять сцены в Ирландии, используя для современного кино 65-миллиметровую пленку. Сегодня Хаук ищет финансирование для съемок сцен, действие которых происходит в США, и ищет еще роль второго плана. По словам режиссера, людям будет приятно увидеть работу Гатчинс.

IndieWire показал фотографии с части, которую сняла Галина Гатчинс. На фото изображен главный герой фильма, ставший свидетелем уличной дуэли между двумя мужчинами. Зеленый фон и соответствующая одежда, как в 19 веке, придают особое игриво-комическое ощущение сцены с эхом "Барри Линдона".

Кадр из фильма, который снимала Галина Гатчинс / IndieWire

На другом фото – влюбленная пара среди красоты природы и архитектуры. Актриса Грейн Гуд, сыгравшая главную роль в фильме, вспомнила о хороших рабочих отношениях с Галиной: "Я впервые работала с женщиной-операторшей, и это было потрясающе, поскольку история в фильме сосредоточена вокруг женщины", – сказала Гуд.

Она всего относилась с заботой и сочувствием. Она просто хотела сфотографировать эти маленькие мгновения. Было удивительно иметь такие отношения с Гатчинсом,

– дополнила она.

Кадр из фильма, который снимала Галина Гатчинс / IndieWire

Напомним, недавно 64-летний Алек Болдвин в восьмой раз стал отцом. 22 сентября у него родилась дочь Иллария Каталина Ирэна Болдвин.