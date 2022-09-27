Назвали девочку Илларией Каталиной Ирэной Болдвин. Старшие дети Алека радостно восприняли новость о новорожденной.

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Алек Болдвин в восьмой раз стал отцом

Жена актера показала видео первых минут после рождения малыша. Как видим, мать чувствует себя хорошо, а родные братья и сестры обнимают новорожденную сестру. Алек Болдвин тоже не сдерживает эмоций.

Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту. Иллария Каталина Ирэна, 22.09.2022, вес 3.09 кг. И она, и я счастливы и здоровы. Ее братья и сестры Болдвин приветствуют ее в нашем доме,

– оставила жена звезды в инстаграмме.

У Алека Болдвина родился 8-й ребенок: смотрите видео после рождения

У Хиллари и Алека Болдвина, кроме новорожденной дочери, есть шесть общих детей: Кармен, Рафаэль, Леонардо, Ромео, Эдуардо и Люсия. Все дети еще не достигли 10-летнего возраста. Кроме них, у Алека есть 26-летняя дочь Айрленд от бывшей жены Ким Бейсингер – американской актрисы.

Важно отметить, что 21 октября 2021 года от выстрела Алека Болдвина на съемках фильма "Иржа" погибла оператор из Украины Галина Гатчинс. Расследование продолжается и на днях появилась новая информация о том, что актера могут привлечь к уголовной ответственности.