Алек и Хиллари Болдвин, кроме новорожденной дочери, имеют шесть общих детей: Кармен, Рафаэль, Леонардо, Ромео, Эдуардо и Люсия. Все дети еще не достигли 10-летнего возраста. Кроме них, у Алека есть 26-летняя дочь Айрленд от бывшей жены Ким Бейсингер – американской актрисы.

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Алек Болдвин показал теплое фото своей семьи

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь

– Алек подписал фото в инстаграме.

На фото нет только 26-летней дочери Айрленда.



Алек Болдвин с женой и детьми / Фото из инстаграма актера

У Алека Болдвина восемь детей

Недавно жена актера показала видео первых минут после рождения восьмого малыша. Хилария родила дочь 22 сентября. Девочку назвали Иллария Каталина Ирэна Болдвин.

Как видим, мать чувствует себя хорошо, а родные братья и сестры обнимают новорожденную сестру. Алек Болдвин тоже не сдерживает эмоций.

Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту. Иллария Каталина Ирэна, 22.09.2022, вес 3.09 кг. И она, и я счастливы и здоровы. Ее братья и сестры Болдвин приветствуют ее в нашем доме,

– оставила жена звезды в инстаграме .

У Алека Болдвина родился 8-й ребенок: смотрите видео после рождения