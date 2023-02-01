Свою признательность Хиллари Болдуин выразила в инстаграме. К сообщению женщина прикрепила фото Алека Болдуина в окружении 7 детей.

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Жена Алека Болдуина поблагодарила фанов за поддержку

Я надеюсь, вы понимаете, как много для Алека и наших детей означают вашу поддержку и доброту. Благодарю вас за то, что вы – наше сообщество. Вы помогаете нам быть сильнее родителями и партнерами в это невероятное время, вызванное такой неистовой трагедией. Пожалуйста, знайте, я слышу каждое ваше слово и каждый из вас каждый день напоминает мне, что в мире существует доброта и что мы не сами,

– написала женщина.

Известно, что 22 сентября у Болдуина родился восьмой ребенок – еще одна дочь. Девочку назвали Иллария Каталина Ирэна Болдуин. Алек и Хиллари Болдуин, кроме новорожденной дочери, имеют шесть общих детей: Кармен, Рафаэль, Леонардо, Ромео, Эдуардо и Люсия. Все дети еще не достигли 10-летнего возраста. Кроме них, у Алека есть 26-летняя дочь Айрленд от бывшей жены Ким Бейсингер – американской актрисы.

Жена Алека Болдуина поблагодарила фанов за поддержку / Скриншот сообщения

Алек Болдуин не признает своей вины

21 октября 2021 года от выстрела Алека Болдуина на съемках фильма "Ржавчина" погибла оператор из Украины Галина Хатчинс.

Обвинительные документы уже готовы. Обвинения в непреднамеренном убийстве выдвинули по двум пунктам:

небрежность – предусматривает наказание: 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере 5 тысяч долларов;

пренебрежение безопасностью "без должной осторожности и осмотрительности" – 5 лет заключения.

Вместе с Алеком Болдуином в непреднамеренном убийстве обвиняют Ханну Гутьеррес-Рид – оружейницу "Иржи". Известно, что они не раз нарушали правила безопасности. Обвиняемые своей вины не признают, а лек Болдуин утверждает, что не жал на спусковой крючок пистолета.