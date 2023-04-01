Холлс повністю визнав свою провину. Водночас, як ми повідомляли раніше, актору Алеку Болдвіну, який вистрелив в українку, скоротили можливий термін ув'язнення.
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Раніше прокуратура звинуватила Девіда Холлса у неналежному зберіганні зброї. Прокурори довели, що Холлс не перевіряв кожен патрон у пістолеті, щоб підтвердити, що це була фіктивна, а не бойова зброя. Він вирішив співпрацювати зі слідством, тож визнав вину.
Зазначимо, що це перший ухвалений вирок у справі щодо ненавмисного вбивства Галини Гатчінс. Суддя засудила Холла, який відповідав за безпеку на знімальному майданчику, до:
- шести місяців умовного терміну з випробувальним терміном без нагляду,
- штрафу в розмірі 500 доларів,
- 24 години громадських робіт та класу безпеки володіння вогнепальною зброєю.
Очікується, що вже в травні Девід Холлс виступить на суді над іншими фігурантами справи — актором Алеком Болдуїном та зброярем фільму Ханною Гутьєррес Рід, яких звинувачують у ненавмисному вбивстві.
Алек Болдвін застрелив українку: коротко
- У жовтні 2021 року під час зйомок вестерну "Іржа" від пострілу актора Алека Болдвіна загинула кінооператорка з України – 42-річна Галина Гатчінс. Її довезли до лікарні, проте врятувати не вдалося.
- Крім того, під час пострілу осколки кулі розлетілися і, окрім операторки, потрапили ще й у режисера Джоела Соуза. Йому поранило ключицю, однак з ним все добре.
- 31 січня Алека Болдвіна офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчінс.
- Родичі загиблої Галини Гатчінс зараз проживають в Київські області. Мати працює медсестрою у відділенні невідкладної допомоги та допомагає пораненим військовим. Тому родина звернулася з проханням фінансово компенсувати їм збитки за недбалість і навмисне заподіяння емоційного стресу.