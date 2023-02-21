Раніше актору загрожувало 5 років ув'язнення за ненавмисне вбивство Галини Гатчінс на знімальному майданчику. Проте прокурори помякшили звинувачення – тепер Болдвіну загрожує 18 місяців увʼязнення.

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Все через те, що проти Алека Болдвіна зняли звинувачення щодо вогнепальної зброї, яка передбачає обов'язковий 5-річний термін.

Це допомогли зробити його адвокати. "Прокуратура зробила елементарну юридичну помилку", – заявив один з них. Вони стверджують, що використання вогнепальної зброї у справі проти Болдвіна було неконституційним, оскільки порушувало положення конституції США, що забороняє заднім числом змінювати юридичні покарання за дії.

Актору, якому все ще можуть визнати винним у ненавмисному вбивстві, тепер загрожує до 18 місяців ув'язнення, якщо провину доведуть.



Алек Болдвік застрелив українку Галини Гатчінс / Колаж 24 Каналу

Алек Болдвін застрелив українку: коротко