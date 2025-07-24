Сьогодні, 24 липня, Дженніфер Лопес святкує день народження – їй виповнилося 56 років. З цієї нагоди Кіно 24 розповість, як змінювалась зірка упродовж кар'єри та що відомо про її особисте життя.

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Чим відома Дженніфер Лопес?

Джей Ло народилась у Бронксі в Нью-Йорку, в районі зі злочинністю і високим рівнем безробіття. Вона навчалась у католицькій школі для дівчат, де змалку виявила інтерес до танців і співу.

Її акторська кар'єра розпочалась у 1991 році, тоді Лопес було 22 роки. Вона зіграла танцівницю в серіалі "У яскравих барвах".



Дженніфер Лопес у 1994 / Фото Getty Images

У 1995 Дженніфер дебютувала в кіно та зіграла у фільмі "Моя родина". Перший успіх зірці принесла головна роль у фільмі "Селена".

Відтоді Дженніфер Лопес практично без відпочинку знімалась у кіно: "Анаконда", "Джек", "Кров і вино", "Поза полем зору" та багато інших фільмів й серіалів.

На початку нульових Дженніфер Лопес почала розвивати сольну музичну кар'єру – випускала сингли та альбоми, багато з яких очолювали чарти.

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У 2011 році Дженніфер Лопес стала найкрасивішою людиною світу за версією журналу People.



Дженніфер Лопес у 2011 / Фото Getty Images

Особисте життя Дженніфер Лопес

Про романи та шлюби знаменитості постійно гуде преса. У 1997 році вона одружилась з офіціантом Охані Ноа, якому до того ж придбала ресторан. Але пара розійшлась через рік.

У 2001 Лопес вийшла заміж за Кріса Джадда й через рік знову розлучилась. У 2002 – 2004 Джей Ло була заручена з Беном Аффлеком, але й тут не склалося.

У 2004 році Дженніфер одружилась зі співаком Марком Ентоні. У подружжя народилися двійнята – син Макс і донька Еммі. Через 10 років пара розірвала шлюб.

Також у зірки були романи з Каспером Смартом, Алексом Родрігесом. А у 2021 році вона возз'єдналась з Беном Аффлеком. Пара вдруге заручилася та навіть зіграла весілля. Але шлюб дав тріщину через два роки.



Дженніфер Лопес та Бен Аффлек – як змінилися за 20 років / Колаж Кіно 24, фото Getty Images

Дженніфер Лопес зараз

Акторка та співачка цього літа виступає з концертним туром UP ALL NIGHT. Також вона зіграла головні ролі у мюзиклі "Поцілунок жінки-павука", який високо оцінили критики.

Щодо зовнішності артистки, то Дженніфер Лопес не вдавалась до кардинальних експериментів. Та на початку кар'єри у неї було темніше волосся, а зараз її пасма – світло-русі. Зірка раніше обирала яскравіші макіяжі, а тепер робить акцент на кольорах, що підкреслюють її стиль та пасують кольору шкіри й волосся.



Дженніфер Лопес зараз / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес

Джей Ло не підтверджувала, що робила пластичні операції, але в мережі підозрюють, що акторка зробила мамопластику та виправляла горбик носа. Проте фігура знаменитості демонструє її постійну працю над собою.



Дженніфер Лопес зараз / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес

Вже понад 30 років Дженніфер Лопес залишається іконою стилю й таланту. Від перших кроків у шоубізнесі до статусу світової зірки – вона змінюється, але залишається популярною.