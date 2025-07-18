У матеріалі Кіно 24 ми зібрали найпопулярніші стрічки з Дізелем, які точно не залишать нікого байдужими. Це уже легендарні кіноісторії, які полюбилися багатьом і точно зможуть підкорити серця найприскіпливіших глядачів.

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Які фільми подивитись із Віном Дізелем?

"Месники: Війна нескінченності"

У центрі сюжету стрічки – могутній титан Танос. Він не знає страху, він готовий ризикувати, і він заволодів двома каменями вічності та майже здобув абсолютну силу у Всесвіті. Однак це не кінцева його мета. Він прагне зібрати решту каменів. На кону – доля мільярдів, і Месники не мають жодного права на помилку. Одне клацання пальцем може спричинити катастрофу світового масштабу. Тож всі герої об'єднали свої сили та прагнуть зупинити Таноса за будь-яку ціну.

"Месники: Війна нескінченності": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Вартові Галактики"

Пітер Квілл, який є мандрівником, випадково знаходить таємничий артефакт. Однак ця річ належить жорстокому лиходію Ронану, який хоче захопити Всесвіт. Через це на Пітера починають полювати. І щоб йому вижити, доведеться познайомитися з надзвичайними героями. Тільки дізнавшись, яку сильну річ йому довелося випадково знайти, Пітер розуміє, що лише зі своїми новими друзями він зможе врятувати цілу галактику та своє життя.

"Вартові Галактики": дивіться онлайн трейлер фільму

"Форсаж"

У центрі сюжету молодий поліцейський Брайан О’Коннер. Він втирається в довіру до Домініка Торрето, який регулярно бере участь у незаконних перегонах.

"Форсаж": дивіться онлайн трейлер фільму

Це чоловік, який є справжнім авторитетом серед вуличних гонщиків. За даними ФБР, Домінік та його команда можуть бути причетні до серії зухвалих пограбувань. Час це з'ясувати.