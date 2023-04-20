Крім Алека Болдвіна, в проєкт повертається поранений під час пострілу режисер картини Джоел Соуз. Зараз він себе почуває добре.

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Алек Болдвін повертається до зйомок "Іржі", під час яких у 2021 році застрелив українку

Папараці зловили 65-річного Болдвіна у момент прощання з його дружиною Гіларією та маленькою дочкою біля їхніх апартаментів у Нью-Йорку. Разом з командою він поспішив в аеропорт та вилетів до штату Монтана (на півночі країни), щоб продовжити роботу над фільмом "Іржа" після півторарічної перерви.

Під час прощання Болдвін посміхався та обнімав членів своєї команди, тиснучи їм руки. Наразі не відомо, хто замінить Галіну Гатчінс та реквізиторку зі зброєю, яку наразі судять.

Після смерті Галини Гатчінс, чоловік Метью подав позов на Болдвіна, продюсерів та ключових членів знімальної групи, однак у жовтні він і актор досягли мирової угоди. Відомо також, що фільм має бути завершений з Метью як виконавчим продюсером.

Родичі загиблої Галини Гатчінс зараз проживають в Київські області. Мати працює медсестрою у відділенні невідкладної допомоги та допомагає пораненим військовим. Сестра Світлана та мати Ольга Соловей хочуть відшкодування збитків, аргументуючи, що втрата Галини дуже вплинула на їхнє теперішнє життя в умовах війни.

Алек Болдвін не спішить виплачувати кошти й говорить, що сім’я "вводить слідство в оману", адже їхня єдина мета – це нібито отримання грошової компенсації. Крім того, у січні акторові було пред'явлено звинувачення у ненавмисному вбивстві Гатчінс. Він не визнав себе винним.