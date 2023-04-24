Ці серіали з найвищим рейтингом та схвальними відгуками від глядачів точно захоплять вашу увагу та допоможуть провести цікавий вечір. Розгляньмо їх детальніше.

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6 найцікавіших нових серіалів на вечір

"За океан"

Драма Анни Вінґер про Другу світову війну. Головні ролі грають Джилліан Джейкобс, Лукас Інґландер, Корі Майкл Сміт і Корі Столл. У центрі подій – 1940 рік, Марсель. У цьому місті двоє американців та їх союзники активно допомагають художникам, письменникам та іншим біженцям втекти з Європи під час трагічних подій.

"За океан": дивіться трейлер

"Сварка"

Зухвалий і смішний серіал режисера Лі Сон Джина. Продюсують та виконують головні ролі Стівен Юн і Алі Вонґ. За сюжетом, підприємниця, яка не задоволена своїм життям, та невдаха-підрядник потрапляють у дорожній конфлікт, що призводить до розбіжностей між ними. У цьому протистоянні обидва головні герої виявлять свої найтемніші бажання та пориви, які виявляться далеко не морально-етичними.

"Сварка": дивіться трейлер

"Знову на волі"

Комедійний серіал від режисерів Ширі Епплбі, Настаран Дібай, Нума Пер’єр. Головні ролі виконали Керрі Вашингтон, Делрой Ліндо. Дія роману обертається навколо Пейдж, яка вже з дитинства покинута матір'ю, а її батько Едвін провів більшу частину свого життя за ґратами в'язниці. Незважаючи на це, протягом декількох років Пейдж підтримувала зв'язок з батьком, але він занадто часто порушував свої обіцянки, тому дівчина вирішила звернутися до Надін - подруги свого батька - за підтримкою. Через сімнадцять років Едвін виходить на волю, мріючи зустрітися зі своєю дочкою та почати все спочатку. Але Пейдж вже не вірить в порожні слова свого батька та починає питати себе, чи є він здатним на зміну і стати законослухняним громадянином.

"Знову на волі": дивіться трейлер

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"Нічний агент"

Багатосерійний бойовик-трилер на основі роману Метью Квірка. У головних ролях – Ґабріель Бассо, Люсіан Б’юкенен і Хонг Чау. За сюжетом, агент ФБР, який керує лінією екстреного зв’язку, отримує дзвінок, який негайно втягує його в центр смертельно небезпечної змови, що включає відступників від Білого дому.

"Нічний агент": дивіться трейлер

"Дипломатка"

У політичній драмі Дебори Кан ("Західне крило", "Батьківщина") зіграли Кері Расселл і Руфус Сьюелл. Під час загострення міжнародної кризи, дипломатка, яка недавно отримала посаду посла в Великій Британії, намагається впоратися зі своїми новими обов’язками та складною особистим життям, пов’язаним зі шлюбом з відомим політиком.

"Дипломатка": дивіться трейлер

"Покерфейс"

Детективний серіал про Чарлі Кейл – головну героїню, яка здавалося б, не відрізняється особливою вдачею та замкненістю, але має неймовірну здатність розпізнавати брехню. Вона працює офіціанткою у престижному казино Лас-Вегасу, де її непересічні здібності допомагають розкривати дивні події та злочини. Тільки знання правди може викривати бандитів та рятувати життя. Поступово, Чарлі все більше заглиблюється в небезпечний світ казино та злочинності, але це призводить до грандіозних змін у її колись звичайному житті.

"Покерфейс": дивіться трейлер