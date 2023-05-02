Тем временем 3 сезон должен дебютировать осенью 2024 года. Уизерспун и Энистон остаются также исполнительными продюсерами, Мими Ледер – режиссером, а Шарлотта Стаудт – шоуранером. Производством "Утреннего шоу" занимаются компании Media Res, Hello Sunshine и Echo Films.

Смотрите также "Черное зеркало" 6 сезон: все, что известно сегодня о долгожданном сериале Netflix

"Утреннее шоу" получило 4 сезон: что известно

9 февраля Энистон объявила о завершении съемок 3 сезона, и сразу же пообещала поклонникам, что "еще многое впереди". В настоящее время эту информацию подтвердили официально. И также говорят не только о 4 сезоне, но и о 5. Конечно, детали сюжета будущего сезона не раскрываются.

Актриса ранее рассказывала изданию Variety, что на съемочной площадке "Утреннего шоу" очень приятно: "Мы любим общаться. Мы любим что-то решать, а не просто засовываем вещи под ковер. Нет камня на камне от творческого решения. Мы все вместе думаем. Есть что-то так прекрасно в том, чтобы доверять своим коллегам".

Заметьте, в 3 сезоне появятся новые актеры Джон Гэмм и Николь Бехари, а также вернутся такие звезды, как Джулианна Маргулис, Тиг Нотаро, Стивен Фрай и Натали Моралес.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / Apple TV+

Чем поразил второй сезон "Утреннего шоу"

Во втором сезоне сериала, после скандального увольнения Алекс Леви, главный президент телекомпании Кори Эллисон (сыгранный Билли Крудап) пригласил героиню Дженнифер Энистон на возобновление их сотрудничества. В связи с карантинными ограничениями авторы сериала переписали вторую часть сценария, поэтому события происходят на фоне пандемии коронавируса.

В сериале было сосредоточено внимание на журналистских проблемах, обусловленных сложностями жизни общества, которое переживает пандемию, в том числе на том, как журналисты работают, чтобы предотвратить манипулирование мнениями зрителей.

"Утреннее шоу" 2 сезон: смотрите трейлер сериала