От сериалов до фильмов новые релизы предлагают широкий выбор для украинских зрителей. Ознакомьтесь с полным списком произведений, которые будут доступны для просмотра Netflix в этом месяце.

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Майские премьеры на Netflix на украинском – список

Сериалы

"Портной" – 2 мая;

"Убежище" – 4 мая;

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты" – 4 мая;

"Новенькая" – 10 мая;

"Рыцарь в черном" – 12 мая;

"Королева Клеопатра" – 12 мая;

"Анна-Николь Смит: Вы не знаете меня" – 16 мая;

"Целую, Китти" – 18 мая;

"Якиторы: Солдаты неудачи" – 18 мая;

"Безмолвный" – 19 мая;

"Фубар" – 25 мая.

Фильмы

"Минувшей ночью в Сохо" – 1 мая;

"Охотники за привидениями: С того света" – 2 мая;

"Royalteen: Принцесса Маргрете" – 11 мая;

"Мать" – 12 мая;

"Сплит" – 16 мая;

"Свингеры" – 24 мая;

"Кровь и золото" – 26 мая;

"Свингеры 2" – 31 мая.

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Напомним, 27 апреля на Netflix вышел первый военно-драматический сериал, снятый во время полномасштабного вторжения россиян "Я - Надежда". Кроме него, на платформе можно просмотреть немало украинского контента, а именно такие сериалы и фильмы: