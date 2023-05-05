Сюжет серіалу-приквелу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" розповідає історію шлюбу королеви Шарлотти з англійським королем Георгом, який став початком неймовірної історії кохання та змінив вище суспільство. Головну роль зіграла Індія Амартейфіо.

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"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": опис усіх серій

Майбутня королева

Заручена проти своєї волі з королем Георгом молода Шарлотта прибуває до Лондона в день весілля та потерпає від пильного ока хитрої матері короля.

Ідеальний медовий місяць

Самотня Шарлотта розчарована першими днями шлюбу з непостійним і загадковим королем, але знаходить підтримку й розраду в компанії леді Аґати Денбері.

Парні дні

Шарлотта й Георг неохоче виконують свої подружні обов’язки. Леді Денбері хоче влаштувати бал. Брімслі помічає дещо цікаве в день коронації.

Служіння королю

Спливає правда про приховані проблеми Георга, а також про крайні заходи, до яких він удався, щоб отримати шанс на щасливе життя із Шарлоттою.

Квіти в саду

Шарлотта опиняється під пильним наглядом непроханої гості й звертається до Георга. Леді Денбері розмірковує про майбутнє під час прогулянки.

Королівські коштовності

Вагітна майбутнім королем Шарлотта вимагає від Георга зізнання. Леді Денбері й Принцеса Авґуста ламають списи в суперечці щодо Великого Експерименту.

"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": дивіться трейлер

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