Де зараз Костянтин Темляк – зірка "БожеВільних", якого звинуватили у насильстві

Костянтин Темляк – український актор та військовослужбовець, який торік потрапив у гучний скандал. Колишня дівчина чоловіка, фотографка Анастасія Соловйова, звинуватила його у фізичному та психологічному насильстві.

Тоді суспільство розділилось: одні люди категорично засудили насильницькі дії актора, а інші підтримали й прийняли його вибачення. Де зараз Темляк, дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Де зараз Костянтин Темляк?

Після звинувачень у домашньому насильстві Костянтин Темляк зник із соціальних мереж. Актор видалив або приховав свою сторінку в інстаграмі, тому невідомо, де він зараз і чим займається.

Проте, ймовірно, зірка фільму "БожеВільні" продовжує проходити службу. У травні 2024 року чоловік поповнив лави ЗСУ, приєднавшись до батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр.

Костянтин Темляк / Фото з інстаграму актора

У кіно Темляк не знімається, проте досі є актором Київського академічного драматичного театру на Подолі, про що йдеться на сайті. До речі, колектив опублікував офіційну заяву з приводу скандалу не одразу.

У театрі наголосили, що засуджують будь-які прояви насильства, але чітко не засудили дії актора. Люди вважають, що вони підкреслили його позитивні риси й знецінили досвід постраждалих.

Також днями акторка Анастасія Нестеренко, відома за серіалами "Новенька", "Прикордонники" та "Кріпосна", підтвердила, що розлучилась з Костянтином – чутки про розрив почали ходити одразу після скандалу.

Нестеренко і Темляк одружилися у серпні 2024 року у Харкові. Актори познайомилися на зйомках 4 сезону серіалу "Кріпосна" й почали зустрічатися у 2023 році.

Костянтин Темляк і Анастасія Нестеренко / Фото з інстаграму акторки

Зазначимо, що у серпні 2025 року стало відомо, що поліція розслідує справу Темляка за статтею про домашнє насильство. Згодом юридична компанія Miller Law Firm, яка представляє інтереси Анастасії Соловйової, повідомила, що дівчину офіційно визнали потерпілою у кримінальній справі.

Нагадаємо, що Темляка ще й звинуватили у розбещенні неповнолітньої. Соловйова оприлюднила листування актора з 15-річною дівчиною, яке датується кінцем 2023 року, – нею виявилася співачка Manita.

Костянтин надсилав неповнолітній свої інтимні фото та писав про непристойні фантазії. Manita розповіла, що він попросив вибачення у неї, коли розгорівся скандал.

Водночас Нестеренко наголошувала, що в їхніх стосунках аб'юзу не було.