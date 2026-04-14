Где сейчас Константин Темляк – звезда "БожеВільних", которого обвинили в насилии

Константин Темляк – украинский актер и военнослужащий, который в прошлом году попал в громкий скандал. Бывшая девушка мужчины, фотограф Анастасия Соловьева, обвинила его в физическом и психологическом насилии.

Тогда общество разделилось: одни люди категорически осудили насильственные действия актера, а другие поддержали и приняли его извинения. Где сейчас Темляк, узнавайте в материале 24 Канала.

Где сейчас Константин Темляк?

После обвинений в домашнем насилии Константин Темляк исчез из социальных сетей. Актер удалил или скрыл свою страницу в инстаграме, поэтому неизвестно, где он сейчас и чем занимается.

Однако, вероятно, звезда фильма "БожеВільні" продолжает проходить службу. В мае 2024 года мужчина пополнил ряды ВСУ, присоединившись к батальону ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр.

В кино Темляк не снимается, однако до сих пор является актером Киевского академического драматического театра на Подоле, о чем говорится на сайте. Кстати, коллектив опубликовал официальное заявление по поводу скандала не сразу.

В театре отметили, что осуждают любые проявления насилия, но четко не осудили действия актера. Люди считают, что они подчеркнули его положительные черты и обесценили опыт пострадавших.

Также на днях актриса Анастасия Нестеренко, известная по сериалам "Новенькая", "Пограничники" и "Крепостная", подтвердила, что рассталась с Константином – слухи о разрыве начали ходить сразу после скандала.

Нестеренко и Темляк поженились в августе 2024 года в Харькове. Актеры познакомились на съемках 4 сезона сериала "Крепостная" и начали встречаться в 2023 году.

Отметим, что в августе 2025 года стало известно, что полиция расследует дело Темляка по статье о домашнем насилии. Впоследствии юридическая компания Miller Law Firm, которая представляет интересы Анастасии Соловьевой, сообщила, что девушку официально признали потерпевшей по уголовному делу.

Напомним, что Темляка еще и обвинили в развращении несовершеннолетней. Соловьева обнародовала переписку актера с 15-летней девушкой, которая датируется концом 2023 года, – ею оказалась певица Manita.

Константин присылал несовершеннолетней свои интимные фото и писал о непристойных фантазиях. Manita рассказала, что он попросил прощения у нее, когда разгорелся скандал.

В то же время Нестеренко отмечала, что в их отношениях абьюза не было.