О самом скандале поговорим далее в материале 24 Канала, а пока остановимся на короткой биографии актера. Он родом из Черниговщины, но в юном возрасте переехал вместе с родителями в Крым. Высшее образование получил в Киевском национальном университете театра, кино и ТВ им. Карпенко-Карого. А уже с 2016 года стал частью Киевского академического драматического театра на Подоле. Принимал активное участие в театральных постановках, а также снимался в кино. Кроме упомянутых фильмов, Темляка можно увидеть еще в таких лентах: "И будут люди", "Мы больше никогда не заблудимся вместе", "Вкус свободы", ""Дом Слово": Бесконечный роман" и другие.

Обратите внимание Сильный украинский сериал с высоким рейтингом, который никого не оставляет равнодушным

Но прошлогодние события очень сильно подкосили его карьеру и репутацию. Звездные коллеги разделились на два лагеря: кто-то защитил актера, а другие считают, что мужчина должен понести наказание за свои поступки.

Что известно о деле с домашним насилием с участием Константина Темляка?

Украинского актера обвинил в насилии его бывшая девушка. Она назвала мужчину "тираном, абьюзером, манипулятором и нарциссом". По ее словам, он также имеет алкогольную и наркотическую зависимости.

Анастасия рассказала, что Константин неоднократно поднимал на нее руку, обвинял в изменах, контролировал, разрушал ее психику, заставлял сомневаться в своей адекватности и реальности и ежедневно ломал девушку как личность.

Однажды (уже не в отношениях), будучи в неадекватном состоянии, повалил меня в квартире на пол и ударил ногами по голове – утром удачно об этом забыл,

– вспомнила Соловьева.

Когда хотела уйти от него, то Темляк начинал шантажировать самоубийством.

Актер признал свою вину и заявил, что его бывшая девушка рассказала правду.

Мне очень стыдно за свою слабость, свою недоразвитость в тот период. Я готов понести за это юридическую (если есть почва для заявления в полицию) и моральную ответственность,

– подчеркнул он.

Константин добавил, что это не единственный опыт нездоровых отношений в его жизни, и попросил у тех людей извинения.

Но на этом скандал не закончился. Девушка опубликовала переписку Темляка с 15-летней школьницей, где он присылал непристойные сообщения и фото. Нацполиция открыла досудебное расследование против Константина по фактам домашнего насилия, а юридическая компания Miller Law Firm сообщила, что Анастасию Соловьеву официально признали потерпевшей по уголовному делу.

Константин Темляк / Фото из соцсетей

Личная жизнь

В 2024 году актер познакомился на съемочной площадке с Анастасией Нестеренко. Через год пара расписалась.

Когда начался уже упомянутый скандал, то очевидно, что публика ждала реакции от жены актера. Анастасия заявила, что в их отношениях никогда не было абьюза, однако для нее ужасно было узнавать правду о человеке, с которым она планировала будущее.

А на днях Нестеренко опубликовала видео, где призналась, что Константин – уже ее бывший муж.

Я поняла, что бывший муж удовлетворял мою потребность в подарках и внимании, потому что я сама себе этого не позволяю. Я не закрываю эту свою потребность сама. Возможно, я скучаю не по нему, не по нашим отношениям, не по себе рядом с ним, а именно по этой своей закрытой потребностью,

– отметила Анастасия.

Анастасия Нестеренко развелась с Константином Темляком: смотрите видео онлайн

Гражданская позиция

Константин Темляк присоединился к Вооруженным Силам Украины в мае 2024 года. Он служит в батальоне ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр.

Как отреагировали звезды на скандал с Темляком?

Елена Мандзюк: "Девушки, женщины, пожалуйста, не молчите годами о насилии. От этого можно убить себя и дать время палачу издеваться над другими. Я знаю, как это трудно! Психологическое давление и абьюз, унижение, обесценивание, депрессия. Желание умереть и все это руками человека, которому вы отдались полностью", – отметила блогерша.

Елена Мандзюк о скандале / Фото из инстаграм-сториз

Екатерина Мотрич: "Как оказалось, можно много лет работать с темой насилия, говорить о нем и призывать не молчать, но когда речь идет о человеке, которого ты знаешь – нужно немного больше времени, чтобы принять и осознать масштаб проблемы. Особенно, когда раньше этот человек поддержал тебя в трудные времена", – заметила актриса. Она объяснила, что хотела поддержать желание Константина понести ответственность за содеянное, а не нивелировать его насильственные действия.

Алексей Суханов: "Самосуд – недопустимая вещь, если мы стремимся жить в цивилизованной стране и быть уверенными в том, что права каждого защищены и гарантированы. Человек имеет право на ошибку, но если эта ошибка не разрушает чью-то жизнь и судьбу, и заключается не в уголовной плоскости", – написал телеведущий.

Наталка Карпа: "Домашнее насилие – это точно зло. Я считаю, что только когда начинается какая-то такая история, то надо просто быстренько бежать от этого человека и предостерегать других. Есть абьюзивные отношения, где двое черпают в них энергию. Если человек не выходит из таких отношений, что-то его держит",– заявила певица.

Ирма Витовская: "Я видела видео. Это человек, который очень пьян или под какими-то веществами вытворяет скотство, – это не Костя, которого я знала", – отметила знаменитость.

Где сейчас Константин Темляк?

После скандала актер исчез из социальных сетей и перестал сниматься в фильмах. Актер удалил аккаунт или скрыл его, поэтому сейчас невозможно просмотреть фото, видео и инстаграм-сторис Константина.

Можно предположить, что мужчина сейчас продолжает нести службу в армии.