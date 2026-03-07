Запоріжжя, Київ, війна: у фільмі "Кутюр" з Анджеліною Джолі згадали про Україну

Днями у прокат вийшов фільм "Кутюр" режисерки Аліс Винокур. Головну роль у стрічці зіграла американська акторка Анджеліна Джолі.

Стрічка розповідає про трьох жінок, життя яких перетинаються під час Тижня моди в Парижі. Та найбільше привертає увагу те, що у фільмі є згадки про Україну. Ці уривки опублікували на інстаграм-сторінці OK'S models.

До слова Я дуже рано втратила маму та бабусю, – Анджеліна Джолі про особисту роль у фільмі "Кутюр"

У фільмі знялась українська модель Юлія Ратнер, завдяки якій і вдалось підняти важливі теми у стрічці. Вона зіграла трохи молодшу версію самої себе. Під час зйомок Юлія запропонувала додати кілька сцен, щоб пояснити поведінку героїні.

Мені не подобалася відсутність контексту, адже за історією героїня кілька днів їхала з України, пережила травму війни й через це була "колючою". На жаль, у фінальній версії залишилася лише одна з двох доданих мною сцен, але сподіваюся, глядач усе зрозуміє,

– розповіла Юлія Ратнер в інтерв'ю Elle.

В одній зі сцен персонажка Юлії звертається до свого хлопця, який перебуває в Україні.

"Сонце, я знаю, що ти мене не послухаєш, але я тебе дуже прошу, хоча б за двома стінами, добре? Будь ласка, бережи себе", – ця фраза лунає у фільмі українською мовою.

В іншій сцені героїня розповідає іншій моделі з Південного Судану, що вона родом з Запоріжжя, але переїхала до Києва.

Чому критикують Vogue?

Юлія Ратнер розкритикувала українське видання Vogue. Річ у тім, що у дописах чи статтях про стрічку редактори майже не згадують про саму Юлію й те, що їй вдалось підняти й фільмі питання війни в Україні.

Скільки репостів французького фільму має зробити український Vogue, щоб додати бодай одну згадку про те, що в акторському складі є українська модель, яка принесла в фільм тему війни в Україні?

– підкреслила Юлія Ратнер.

Що відомо про фільм "Кутюр"?