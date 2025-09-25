Леонардо Ді Капріо – один із найпопулярніших акторів світу. Станом на 2025 рік він у кіносфері вже близько 35 років.

Навіть після десятиліть слави актор усе ще виглядає приголомшливо. У матеріалі Кіно 24 ми покажемо, яким Ді Капріо був у молодості. Рекомендуємо Мережу підірвав найновіший іспанський серіал на Netflix, який уже став справжнім хітом Як змінювався Леонардо Ді Капріо впродовж кар'єри? Роль у фільмі "Життя цього хлопця" / This Boy's Life – 1993 рік

Леонардо Ді Капріо у фільмі / Кадр з фільму Роль у фільмі "Що гнітить Гілберта Ґрейпа" / What’s Eating Gilbert Grape – 1993 рік

Леонардо Ді Капріо у фільмі / Кадр з фільму Роль у фільмі "Титанік" / Titanic – 1997 рік

Леонардо Ді Капріо у фільмі / Кадр з фільму До речі, нещодавно Леонардо Ді Капріо засвітився на відпочинку з коханою. Подробиці – за посиланням. Роль у фільмі "Авіатор" / The Aviator – 2004 рік

Леонардо Ді Капріо у фільмі / Кадр з фільму Роль у фільмі "Великий Гетсбі" / The Great Gatsby – 2013 рік

Леонардо Ді Капріо у фільмі / Кадр з фільму Роль у фільмі "Вбивці квіткової повні" / Killers of the Flower Moon – 2023 рік

Леонардо Ді Капріо у фільмі / Кадр з фільму Кожен період кар'єри Леонардо Ді Капріо по-своєму особливий. А той шлях, який пройшов актор, зробив його справжньою легендою кінематографа.