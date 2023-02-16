"Дякуємо, Лео": Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської
Джерело:Фундація Олени Зеленської
Голлівудська зірка Леонардо Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської. Кошти спрямують на допомогу дітям, життя яких обірвала війна.
Метою Фундації є підтримувати всі дитячі будинки сімейного типу в Україні, де діти почувають себе комфортно у повазі та любові одне до одного. Однією з сімей, яку підтримує Фонд Олени Зеленської, є родина Родних. У ній виховують восьмеро дітей – серед них Вікторія, якій діагностували психічний розлад. Сім’я пережила окупацію Херсона, а також евакуацію під дулами танків і постійні обстріли.
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Леонардо Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської
Ми хочемо подякувати @leonardodicaprio за його нещодавній внесок у Фонд Олени Зеленської у підтримку народу України. Його внесок полягає в підтримці молодих людей, життя яких обірвала війна,
– написали на офіційній сторінці Фундації в інстаграмі.
"Дякую, Лео, що приєднався до Фонду Олени Зеленської. Тільки разом ми зможемо змінити життя", – підсумували вони.
Леонардо Ді Капріо відомий головними ролями у таких фільмах, як "Титанік", "Вовк з Уолл-стріт", "Легенда Г'ю Гласса" та багатьох інших.
Леонардо Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської / Скриншот допису
Відомо також, що фундація допомагає вісьмом вихованцям дитячого будинку сімейного типу Олешко. Їхній будинок зруйнували росіяни, а батько захищає Україну на передовій. Крім цього, Фонд піклується про 3-річну Віолету з родини Ханадєєвих. Її батьки ще 9 років тому покинули рідний дім через війну і більше не поверталися.
Загалом Фундація планує допомогти всім дитячим будинкам сімейного типу в Україні. "Ми допомагаємо дітям мати повноцінне дитинство без перешкод для освіти, медицини та соціального забезпечення", – кажуть вони.
Нагадаємо, у січні Мішель Азанавічус передав 125 тисяч євро до Фундації Олени Зеленської, зокрема на відбудову лікарні в Ізюмі.