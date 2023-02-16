У столиці Джек проведе кілька майстер-класів і воркшопів з майстерності актора, зустрінеться з українськими військовослужбовцями, візьме участь в благодійних зборах коштів та аукціонах в підтримку ЗСУ, а також відвідає столичні театри.

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Джек Глісон приїхав до України

Знаменитість не просто приїхала в Україну, Джек разом з друзями пригнав пікап для ЗСУ. Крім того, сьогодні, 16 лютого, о 12 годині в Київському академічному театрі юного глядача на Липках відбудеться зустріч з актором. Всі кошти від проданих квитків підуть на допомогу українській армії.

Також за участю актора та Act lots о 17: 00 годині в тому є театрі відбудеться благодійний кіноінтенсив, на якому англомовні українські актори попрацюють над сценою з "Гри престолів". Усі зібрані гроші спрямують на придбання вантажівки для мінометників. Кіноінтенсив транслюватимуть в прямому ефірі, долучитись можна за посиланням.

Після цього в Джека запланована зустріч з дружиною українського бійця, яка перемогла у лотереї "Кава з Джеком".

Джек Глісон приїхав до України / Фото з фейсбук-сторінки Катерини Чепури

Нагадаємо, Джек Глісон став широко відомим, зігравши провідну роль Короля Джоффрі в популярному серіалі "Гра престолів". Щоб допомогти ЗСУ, актор також вирішив виставити на аукціон статуетку короля Джоффрі Баратеона з популярного серіалу.

Хочу підтримати Україну в її боротьбі за незалежність,

– сказав актор.

15 лютого будуть відомі результати. Кошти з аукціону підуть на купівлю тепловізора для ЗСУ. Статуетку короля Джоффрі Джек підпише і передасть переможцю особисто.