Померла актриса Ліза Лорінг, яка зіграла Венздей Аддамс майже 60 років тому

Американська актриса Ліза Лорінг померла 28 січня у лікарні. Зірка найбільш відома за роллю Венздей Аддамс у серіалі "Сімейка Аддамс" 1964 року. Їй було 64 роки.

Причиною смерті став інсульт. У Лізи Лорінг залишилося двоє дітей – Ванесса та Маріанне Лорінг, а також онуки Еміліана та Чарльз.

Близька подруга Лорінг, письменниця Лорі Джейкобсон, написала у фейсбуці, що Лорінг "перенесла великий інсульт, викликаний курінням та високим кров'яним тиском", і три дні перебувала на апараті життєзабезпечення, перш ніж її сім'я вирішила відключити його у вихідні.

Вона пішла мирно, обидві її дочки тримали її за руки,

– сказала вона.

Джейкобсон віддала шану Лорінг та написала: "Завжди в наших серцях як Венздей Аддамс".

Лізі Лорінг було всього п'ять років, коли вона знялася в телеадаптації моторошних мультфільмів Чарльза Аддамса 1964 року. Її гра похмурої дочки Аддамса з готичним виглядом та довгими чорними косами сильно вплинула на наступні зображення персонажки.

У нещодавній адаптації Netflix з Дженною Ортегою в головній ролі показали вірусний танець, який був натхненний незграбними рухами Лорінг в оригінальному серіалі 1964 році.

Біографія Лізи Лорінг

Народилася на Маршаллових островах у 1958 році, пізніше переїхала на Гаваї, а потім до Лос-Анджелеса зі своєю матір'ю. Коли їй було три роки почала працювати моделлю, незабаром отримала свою першу роль на телебаченні у медичній драмі 1961 року "Доктор Кілдер" (Dr. Kildare).

Після прориву в ролі Венздей Аддамс, вона знялася в ситкомі "Прюїтс із Саутгемптона" (The Pruitts of Southampton)" і шпигунській драмі "Дівчина з U.N.C.L.E." (The Girl from U.N.C.L.E.), а потім отримала роль у серіалі "Як обертається світ" (As the World Turns).

У 1974 році в сім’ї Лізи сталася трагедія – від алкоголізму у віці 34 років померла її мати. Однак, Лорінг продовжувала зніматися в кіно, і у 1980-х роках з’явилася у низці слешерів, включаючи Blood Frenzy, Iced та Savage Harbour.

У той же період вона працювала візажистом на зйомках фільму для дорослих "Великий прийом Трейсі" (Traci’s Big Trick). Там на знімальному майданчику Лорінг познайомилася зі своїм третім чоловіком, актором фільмів для дорослих Джеррі Батлером.

Її шлюб з Батлером викликав великий інтерес у ЗМІ, і у пари було кілька публічних сварок через невдоволення Лорінг участю Батлера в кіноіндустрії для дорослих. Далі порноактор знімався таємно. Зрештою, вони розлучилися 1992 року.

У 1991 році стала залежною від героїну, але вилікувалась наступного року. У 2003 році Ліза вийшла заміж за Грема Річа, проте вони розлучилися у 2008, але аж через 7 років подали на розлучення.

