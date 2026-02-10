Де зараз актор Максим Девізоров, який пішов воювати одразу після початку великого вторгнення

Максим Девізоров – український актор театру та кіно, військовослужбовець, який став на захист України після початку повномасштабного вторгнення. 3 лютого 2026 року Максиму виповнилося 30 років.

Навіть попри свій молодий вік, актор вже встиг чимало побачити, пережити та створити. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Максим Девізоров та чим займається.

Де зараз і чим займається Максим Девізоров?

Актор Максим Девізоров долучився до війська після початку великої війни в Україні. Його позивний – "Кіндер". Впродовж двох з половиною роки Девізоров прослужив на Донецькому та Харківському напрямках. Зараз же актор служить не на лінії фронту, а у відділі комунікацій командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

Також він став співзасновником Театру ветеранів – це проєкт, який поєднує у собі мистецтво та досвід ветеранів війни.

Зараз Максиму вдається поєднувати справу свого життя разом із громадянською позицією. Однією із найновіших вистав, яку створював Девізоров, є "Лимони". У ній Девізоров одночасно драматург, режисер і актор.

Можливо, це не дуже вдалий досвід – і дописувати, і ставити, і грати одночасно, але я настільки полюбив цих персонажів, що вирішив отак віддатися роботі. Зараз мені цікаво подивитися на результат і як глядачу. Але впевнений, у наступній роботі я буду вже в якійсь одній ролі,

– поділився актор в інтерв'ю Суспільному.

Що відомо про особисте життя Максима Девізорова?

Максим Девізоров був одружений з акторкою Світланою Гордієнко. Пара заручилась у Дніпрі. Тоді Девізоров прибув зі служби у ЗСУ лише на один день задля церемонії. Однак ця історія не увінчалась щасливим фіналом. Незадовго пара сповістила про розлучення.

За словами Максима, для нього це стало великим ударом.

Я скажу одним реченням, і більше ми не будемо про це говорити, добре? Просто не та людина зустрілася на моєму шляху. Гниле яблуко. Ось і вся причина. Стосунків ми наразі не підтримуємо ніяких – це для мене не має сенсу,

– прокоментував актор в інтерв'ю OBOZ.UA.

Світлана згодом народила дитину від іншого чоловіка. Наразі про особисте життя Максима нічого не відомо. Ймовірно, він зосередився на службі та роботі у театрі та кіно.

У яких фільмах та серіалах можна побачити Максима Девізорова?

Максим Девізоров зіграв у великій кількості фільмі та серіалів. Першу спражню популярність йому принесла роль у стрічці "Перші ластівки". Також актора можна побачити у таких кінопроєктах:

"Мирний-21"

"Потяг у 31 грудня"

"Дільничний з ДВРЗ"

"Жіночий лікар. Нове життя"

"Новенька"

"Найкращі вихідні"

Деякі з них знімали до початку великої війни в Україні. А деякі – після.

Також зараз Максима все частіше можна побачити на сцені столичного Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.