Укр Рус
Кіно Кіноновини Де зараз актор Максим Девізоров, який пішов воювати одразу після початку великого вторгнення
10 лютого, 13:47
3

Де зараз актор Максим Девізоров, який пішов воювати одразу після початку великого вторгнення

Ольга Паньків
Основні тези
  • Максим Девізоров служить у Відділі комунікацій Командування Сил територіальної оборони ЗСУ та є співзасновником Театру ветеранів.
  • Особисте життя Максима зазнало змін після розлучення з акторкою Світланою Гордієнко, наразі він зосереджений на службі та театральній діяльності.

Максим Девізоров – український актор театру та кіно, військовослужбовець, який став на захист України після початку повномасштабного вторгнення. 3 лютого 2026 року Максиму виповнилося 30 років.

Навіть попри свій молодий вік, актор вже встиг чимало побачити, пережити та створити. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Максим Девізоров та чим займається.

Радимо 7 знаменитих акторів, які пережили клінічну смерть

Де зараз і чим займається Максим Девізоров?

Актор Максим Девізоров долучився до війська після початку великої війни в Україні. Його позивний – "Кіндер". Впродовж двох з половиною роки Девізоров прослужив на Донецькому та Харківському напрямках. Зараз же актор служить не на лінії фронту, а у відділі комунікацій командування Сил територіальної оборони ЗСУ. 

Також він став співзасновником Театру ветеранів – це проєкт, який поєднує у собі мистецтво та досвід ветеранів війни. 

Зараз Максиму вдається поєднувати справу свого життя разом із громадянською позицією. Однією із найновіших вистав, яку створював Девізоров, є "Лимони". У ній Девізоров одночасно драматург, режисер і актор. 

Можливо, це не дуже вдалий досвід – і дописувати, і ставити, і грати одночасно, але я настільки полюбив цих персонажів, що вирішив отак віддатися роботі. Зараз мені цікаво подивитися на результат і як глядачу. Але впевнений, у наступній роботі я буду вже в якійсь одній ролі,
– поділився актор в інтерв'ю Суспільному.

Що відомо про особисте життя Максима Девізорова?

Максим Девізоров був одружений з акторкою Світланою Гордієнко. Пара заручилась у Дніпрі. Тоді Девізоров прибув зі служби у ЗСУ лише на один день задля церемонії. Однак ця історія не увінчалась щасливим фіналом. Незадовго пара сповістила про розлучення

За словами Максима, для нього це стало великим ударом. 

Я скажу одним реченням, і більше ми не будемо про це говорити, добре? Просто не та людина зустрілася на моєму шляху. Гниле яблуко. Ось і вся причина. Стосунків ми наразі не підтримуємо ніяких – це для мене не має сенсу, 
– прокоментував актор в інтерв'ю OBOZ.UA.

Світлана згодом народила дитину від іншого чоловіка. Наразі про особисте життя Максима нічого не відомо. Ймовірно, він зосередився на службі та роботі у театрі та кіно.

У яких фільмах та серіалах можна побачити Максима Девізорова?

Максим Девізоров зіграв у великій кількості фільмі та серіалів. Першу спражню популярність йому принесла роль у стрічці "Перші ластівки". Також актора можна побачити у таких кінопроєктах:

  • "Мирний-21"
  • "Потяг у 31 грудня"
  • "Дільничний з ДВРЗ"
  • "Жіночий лікар. Нове життя"
  • "Новенька"
  • "Найкращі вихідні"

Деякі з них знімали до початку великої війни в Україні. А деякі – після. 

Також зараз Максима все частіше можна побачити на сцені столичного Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.