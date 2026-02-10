Где сейчас актер Максим Девизоров, который ушел воевать сразу после начала большого вторжения

Максим Девизоров – украинский актер театра и кино, военнослужащий, который стал на защиту Украины после начала полномасштабного вторжения. 3 февраля 2026 года Максиму исполнилось 30 лет.

Даже несмотря на свой молодой возраст, актер уже успел немало увидеть, пережить и создать. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Максим Девизоров и чем занимается.

Советуем 7 знаменитых актеров, которые пережили клиническую смерть

Где сейчас и чем занимается Максим Девизоров?

Актер Максим Девизоров присоединился к армии после начала большой войны в Украине. Его позывной – "Киндер". В течение двух с половиной лет Девизоров прослужил на Донецком и Харьковском направлениях. Сейчас же актер служит не на линии фронта, а в отделе коммуникаций командования Сил территориальной обороны ВСУ.

Также он стал соучредителем Театра ветеранов – это проект, который сочетает в себе искусство и опыт ветеранов войны.

Сейчас Максиму удается сочетать дело своей жизни вместе с гражданской позицией. Одним из самых новых спектаклей, который создал Девизоров, стали "Лимоны". В нем Девизоров одновременно драматург, режиссер и актер.

Возможно, это не очень удачный опыт – и дописывать, и ставить, и играть одновременно, но я настолько полюбил этих персонажей, что решил так отдаться работе. Сейчас мне интересно посмотреть на результат и как зрителю. Но уверен, в следующей работе я буду уже в какой-то одной роли,

– поделился актер в интервью Суспильному.

Что известно о личной жизни Максима Девизорова?

Максим Девизоров был женат на актрисе Светлане Гордиенко. Пара обручилась в Днепре. Тогда Девизоров приехал со службы в ВСУ только на один день для церемонии. Однако эта история не увенчалась счастливым финалом. Незадолго после этого пара сообщила о разводе.

По словам Максима, для него это стало большим ударом.

Я скажу одним предложением, и больше мы не будем об этом говорить, хорошо? Просто не тот человек встретился на моем пути. Гнилое яблоко. Вот и вся причина. Отношений мы пока не поддерживаем никаких – это для меня не имеет смысла,

– прокомментировал актер в интервью OBOZ.UA.

Светлана впоследствии родила ребенка от другого мужчины. Сейчас о личной жизни Максима ничего не известно. Вероятно, он сосредоточился на службе и работе в театре и кино.

В каких фильмах и сериалах можно увидеть Максима Девизорова?

Максим Девизоров сыграл в большом количестве фильме и сериалов. Первую настоящую популярность ему принесла роль в фильме "Первые ласточки". Также актера можно увидеть в таких кинопроектах:

"Мирный-21"

"Поезд в 31 декабря"

"Участковый с ДВРЗ"

"Женский врач. Новая жизнь"

"Новенькая"

"Лучшие выходные"

Некоторые из них снимали до начала большой войны в Украине. А некоторые – после.

Также сейчас Максима все чаще можно увидеть на сцене столичного Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.