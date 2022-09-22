"Максим Оса" до Дня українського козацтва: вийшов видовищний трейлер фільму

До Дня українського козацтва, 13 жовтня, вийде новий фільм Мирослава Латика "Максим Оса і золото Песиголовця". Творці представили трейлер історичного фільму.

Козацький трилер про небезпечні пригоди січовика — унікальний проєкт, у якому переплелися елементи коміксу українського автора та оригінальна історія авторства Мирослава Латика й Андрія Бабіка. Максим Оса, який постане перед глядачем, це вміло переосмислений "книжковий" образ українського козака. Він стирає клеймо "шароварщини", це брутальний козак, про чиї подвиги ходять легенди. Про це 24 каналу розповіла в пресслужбі фільму.

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"Максим Оса і золото Песиголовця": сюжет і трейлер

Оса не зовсім простий хлопець, який намагається розплести “гадюче кубло”. Навіть те, що він бачить насправді може виявитися неправдою. Можливо хороше не є хорошим, а погане не є поганим,

— описує свого загадкового героя режисер Мирослав Латик.

Максим Оса у виконанні актора Василя Кухарського — харизматичний, грубий козак, гострий на слівце, який приковує погляд з першого ж кадру.

"Максим Оса і золото Песиголовця": дивіться трейлер



Автором трейлеру став відомий український актор кіно ("Погані дороги", "Королі репу") та дубляжу Володимир Гурін, виконавець ролі Анджейки у фільмі.

Козацькі пригоди-трилер "Максим Оса та золото Песиголовця" вдало поєднує жанри детективу та фентезі, створюючи гармонійну мультижанровість — аби кожен глядач зміг знайти щось своє. Брудне середньовіччя, відсутність лоску та шику підсилює містично-фентезійний настрій фільму, а нуарні кадри — загадкову, детективну атмосферу оповіді.

"На комікс я спирався як на загальний настрій, тому що навіть на рівні костюмів ми змінювали стилістику. Я хотів більше брутальності, менше "шароварної" козаччини, спаплюжена радянською владою, яка мені, як явище, не подобається. Я хотів це "перекроїти". Події відбуваються за 10 років до повстання Хмельницького, відповідно там така козаччина, яка нам, сучасним українцям, більш відома та зрозуміла. Під час кадрування опиралися не на комікс Баранька, а на принцип коміксових ракурсів кадрів як таких, у загальному розумінні екранізації коміксів", — додає режисер.

Зйомки фільму тривали 1,5 року, з перервою на карантин, спричинений пандемією COVID-19. Натурні кадри з Київщини доповнені інтер’єрними зйомками на Рівненщині та Житомирщині.



Фільм про сучасного українського козака в кіно з 13 жовтня, до Дня українського козацтва.