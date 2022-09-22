"Максим Оса" ко Дню украинского казачества: вышел зрелищный трейлер фильма

Ко Дню украинского казачества, 13 октября, выйдет новый фильм Мирослава Латика "Максим Оса и золото Песиголовца". Создатели представили трейлер исторического фильма.

Казацкий триллер об опасных приключениях сечевика – уникальный проект, в котором переплелись элементы комикса украинского автора и оригинальная история авторства Мирослава Латика и Андрея Бабика. Максим Оса, который предстанет перед зрителем, это умело переосмысленный "книжный" образ украинского казака. Он стирает клеймо "шароварщины", это агрессивный казак, о чьих подвигах ходят легенды. Об этом 24 канала рассказала в пресс-службе фильма.

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"Максим Оса и золото Песиголовца": сюжет и трейлер

Оса не совсем простой парень, пытающийся расплести "гадючее гнездо". Даже то, что он видит на самом деле, может оказаться неправдой. Возможно хорошее не хорошее, а плохое не плохое,

– описывает своего загадочного героя режиссер Мирослав Латик.

Максим Оса в исполнении актера Василия Кухарского — харизматичный, грубый казак, острый на словцо, приковывающий взгляд с первого кадра.

"Максим Оса и золото Песиголовца": смотрите трейлер



Автором трейлера стал известный украинский актер кино ("Плохие дороги", "Короли рэпа") и дубляжа Владимир Гурин, исполнитель роли Анджейки в фильме.

Казацкие приключения-триллер "Максим Оса и золото Песиголовца" удачно сочетает жанры детектива и фэнтези, создавая гармоничную мультижанровость, чтобы каждый зритель смог найти что-то свое. Грязное средневековье, отсутствие лоска и шика усиливает мистически фэнтезийное настроение фильма, а нуарные кадры — загадочную, детективную атмосферу повествования.

"На комикс я опирался как на всеобщее настроение, потому что даже на уровне костюмов мы меняли стилистику. Я хотел больше грубости, меньше "шароварной" казачества, оскверненная советской властью, которая мне, как явление, не нравится. Я хотел это "перекроить". События происходят за 10 лет до восстания Хмельницкого, соответственно там такая казачья, которая нам, современным украинцам, более известна и понятна", – добавляет режиссер.

Съемки фильма продолжались 1,5 года, с перерывом на карантин, вызванный пандемией COVID-19. Натурные кадры из Киевской области дополнены интерьерными съемками в Ровенской и Житомирской областях.



Фильм о современном украинском казаке в кино с 13 октября, ко Дню украинского казачества.