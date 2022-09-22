Всего уволили 188 защитников "Азовстали" и Мариуполя. В их числе 8 раненых во время российского теракта в Оленовке. Илья Самойленко, Денис Прокопенко, Дмитрий Казацкий, Екатерина Полищук и другие дома.

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Олег Сенцов об уходе защитников "Азовстали"

Увольнение части защитников "Азовстали" – это лучшая новость за последнее время! Ждем других наших пленных и уничтожаем врага!,

– сказал он.

Ранее в фейсбуке Сенцов также вспомнил день своего освобождения: "День, который невозможно забыть. День, за который ты будешь всю жизнь благодарен тысячам людей. День, в который хочется пожелать только одного – свободы всем пленникам!".

Что известно об освобождении пленных 21 сентября: коротко о главном

По словам Зеленского, операцию по обмену готовили достаточно долго. 21 сентября Украине удалось освободить из плена 215 Героев, оборонявших "Азовсталь" в Мариуполе. Среди них такие известные командиры как Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский. Чтобы освободить защитников, Украина отдала России кума путина медведчука и еще 55 предателей и оккупантов.

Освобожденные защитники будут до конца войны находиться в Турции под протекторатом Эрдогана.