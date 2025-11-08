Романтична історія, що стала хітом: вийшов 2 сезон серіалу "Макстон-Холл"

Німецький серіал "Макстон-Холл" вийшов 9 травня 2024 року та швидко став фаворитом багатьох. Уже в п'ятницю, 7 листопада, відбулась прем'єра другого сезону на Prime Video.

Романтична драма підкорює глядачів в Україні та у всьому світі. Вона заснована на серії книжок Мони Кастен – "Макстон-Холл". 24 Канал розповість, що варто знати про серіал.

Дивіться також Що не так з 4 сезоном "Гри престолів": чому його забороняють в Україні

Перший сезон серіалу складається з 6 епізодів. У головних ролях – Даміан Хардунг та Гаррієт Гербіг-Маттен.

Про що перший сезон "Макстон-Холлу"?

У центрі сюжету – сором'язлива Рубі Белл, яка родом зі скромної сім'ї. Вона ніколи не знала про те, що таке розкіш, але коли отримала стипендію у приватному коледжі "Макстон-Холл", її починають оточувати багатії.

Рубі намагається не звертати на це увагу й наполегливо навчатися, адже мріє вступити до Оксфордського університету. Та одного разу дівчина дізнається вибухову таємницю про сім'ю свого пихатого однокласника Джеймса.

Хлопець усіма силами намагається змусити Рубі мовчати – він переслідує та залякує її. Та цей конфлікт запалює іскру між ними. Однак Рубі й Джеймс походять з кардинально різних світів – це стає на заваді їхніх стосунків.

"Макстон-Холл": дивіться трейлер онлайн

Що варто знати про 2 сезон серіалу?

Другий сезон так само має 6 епізодів. 7 листопада на платформі Prime Video стали доступні перші 3 епізоди, наступні вийдуть 28 листопада.

Історія Джеймса та Рубі продовжиться – їм потрібно буде пройти крізь складні часи та бути відвертими одне перед одним.

Ті, хто високо літають, можуть також низько впасти... Після їхньої пристрасної ночі разом в Оксфорді та досягнення її найбільшої життєвої мети, здається, що для Рубі все йде ідеально. Але поворот долі в родині Джеймса змінює все, і саме Джеймс повертає її з небес до суворої реальності. Рубі в розпачі,

– вказують в описі другого сезону.

"Макстон-Холл" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

Цікаво, що "Макстон-Холл" вже продовжили на третій сезон. Про це оголосили ще у червні 2025.