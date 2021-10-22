Маленький українець зіграв сина Ван Дама у фільмі "Останній найманець" – ефектні фото

Ясін Фараджаллах, відомий за роллю Фелікса в українській картині "Віддана", зіграв сина Ван Дама у фільмі "Останній найманець". Стрічка стала першою, яку Netflix знімав в Україні. Прем’єра відбулася 30 липня 2021 року.

Ясін Фараджаллах також є учасником шоу "Діти проти зірок". Про це редакції Кіно 24 повідомив Новий канал.

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Останнім часом Україна стала дуже популярним майданчиком для зйомок кліпів іноземних артистів, реклами великих міжнародних брендів і голлівудських фільмів. А українські актори дедалі частіше знімаються у закордонних блокбастерах. Наприклад, 10-річний Ясін Фараджаллах нещодавно знявся у фільмі "Останній найманець" із Жан-Клодом Ван Дамом. Про це хлопчик розповів під час зйомок третього сезону шоу "Діти проти зірок" на Новому каналі, де він грав у екстремального квача з актором Костею Войтенком.

Два роки тому я подивився фільм "13-й район" і захотів займатися паркуром. Батьки сказали, мовляв, якщо справді цього хочу, маю сам заробити на заняття – вони давати гроші не хотіли. Тож заробляю сам – знімаюся у фільмах та рекламах. Моїм першим фільмом стала "Віддана", пізніше я зіграв в "Останньому найманці" з Жан-Клодом Ван Даммом. Там мені дісталася роль його сина,

– розповів Ясін.



Жан-Клод Ван Дам з Ясіном Фараджаллахом / Фото Нового каналу



Жан-Клод Ван Дам з Ясіном Фараджаллахом / Фото Нового каналу



Жан-Клод Ван Дам з Ясіном Фараджаллахом / Фото Нового каналу



Жан-Клод Ван Дам з Ясіном Фараджаллахом / Фото Нового каналу

Що відомо про фільм "Останній найманець" із Ван Дамом

У добірці Netflix "10 найкращих і найпопулярніших фільмів" стрічка "Останній найманець" займає перше місце. І все через те, що фільм зібрав найбільшу кількість переглядів у світі, зокрема, у Франції, Німеччині та Україні.

За сюжетом головний герой Ван Дам, ексагент французької секретної служби, мусить забути про свій начебто спокійний пенсійний вік і терміново повернутися у Францію. Адже, там живе його син, якого звинувачують у незаконній торгівлі зброєю й наркотиками. Ван Дам має не тільки врятувати сина, а й "розв’язати" заплутану історію політичних інтриг у країні.

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Більша частина фільмування проходила в Києві влітку 2020 року. До речі, знімальним процесом займалася українська команда.

В Україні ми відкрили для себе дуже професійний ресурс технічних співробітників. У результаті й ми, і Netflix задоволені співпрацею,

– зазначає продюсер і співзасновник компанії Apple Tree Vision Жан-Шарль Леві.

Більшість відгуків до фільму схвальні. Зокрема, The LA Times стверджує, що сюжет йде повним ходом, а гумор – одна із сильних сторін фільму.