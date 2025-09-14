Зірка фільму "Малевич" Марина Кошкіна від початку повномасштабного вторгнення активно займається благодійністю: створила фонд та влаштовує збори для військових. Вона розповіла про свою діяльність і поділилась думками щодо війни.

Часом у мережі з'являються думки про "втому від війни". Марина Кошкіна в інтерв'ю Кіно 24 відповіла, як до цього ставиться.

Дивіться повне інтерв'ю Найгірше – це байдужість, – інтерв'ю з акторкою "Малевича" про кіно і театр під час великої війни

Акторка зауважила, що не є песимісткою. Але зараз вона вважає, що потреби будуть лише збільшуватися, незалежно від того, коли саме закінчиться війна.

Для мене особисто було легше прийняти той факт, що це дуже надовго. Навіть якщо будуть якісь зміни у кращий бік для нас, то у нас ще багато роботи для відновлення наших хлопців і дівчат, і взагалі людей, які постраждали від цієї війни. Це вже як реальність – ти маєш це робити дуже-дуже довгий час. Мені здається, я вже не зможу по-іншому,

– сказала Марина Кошкіна.

Зірка фільму "Малевич" додала, що щиро бажає, щоб у неї не зникло прагнення допомагати. Вона підкреслила, що будь-який прояв підтримки надважливий.

"Я пишу, що сьогодні ти можеш підтримати збір навіть не коштами, а репостом чи коментарем або вподобайкою. Це справді допомога. Воно справді так працює. Адже, наприклад, сьогодні ти не маєш можливості, а хтось з твоїх друзів має. Хтось побачить, бо довіряє тобі, і допоможе… Найгірше – це байдужість. Ми не можемо опустити руки", – зауважила акторка.

Марина Кошкіна додала, що також допомагати треба постійно, особливо, якщо така можливість є.

Марина Кошкіна про втому і відновлення

Акторка розповіла, що їй у житті допомагає терапія. Для неї це місце, де можна бути такою, як є. На її думку, втома зараз – це нормально.

Мені хотілося б, щоб ми були уважні одне до одного. Я навіть собі це кажу. Буває так, що ти кудись біжиш, а не помічаєш, що відбувається поруч, чи з твоїми друзями, чи колегами. Ти втомлюєшся, і наче допомагаєш, але всередині все руйнується. Тому треба давати собі час, бути з собою чесним щодо того, що ти насправді відчуваєш, наскільки ти можеш бути корисним, може тобі зараз треба якась допомога,

– зауважила зірка фільму "Малевич".

Марина Кошкіна додала, що старається бути уважною до своїх друзів. Так само й вони підтримують акторку у складні часи.