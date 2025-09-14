Звезда фильма "Малевич" Марина Кошкина с начала полномасштабного вторжения активно занимается благотворительностью: создала фонд и устраивает сборы для военных. Она рассказала о своей деятельности и поделилась мыслями о войне.

Иногда в сети появляются мысли об "усталости от войны". Марина Кошкина в интервью Кино 24 ответила, как к этому относится.

Смотрите полное интервью Хуже всего – это равнодушие, – интервью с актрисой "Малевича" о кино и театре во время большой войны

Актриса отметила, что не является пессимисткой. Но сейчас она считает, что потребности будут только увеличиваться, независимо от того, когда именно закончится война.

Для меня лично было легче принять тот факт, что это очень надолго. Даже если будут какие-то изменения в лучшую сторону для нас, то у нас еще много работы для восстановления наших ребят и девушек, и вообще людей, пострадавших от этой войны. Это уже как реальность – ты должен это делать очень-очень долгое время. Мне кажется, я уже не смогу по-другому,

– сказала Марина Кошкина.

Звезда фильма "Малевич" добавила, что искренне желает, чтобы у нее не исчезло стремление помогать. Она подчеркнула, что любое проявление поддержки сверхважно.

"Я пишу, что сегодня ты можешь поддержать сбор даже не средствами, а репостом или комментарием или лайком. Это действительно помощь. Оно действительно так работает. Ведь, например, сегодня ты не имеешь возможности, а кто-то из твоих друзей имеет. Кто-то увидит, потому что доверяет тебе, и поможет ... Хуже всего – это равнодушие. Мы не можем опустить руки", – отметила актриса.

Марина Кошкина добавила, что также помогать надо постоянно, особенно, если такая возможность есть.

Марина Кошкина об усталости и восстановлении

Актриса рассказала, что ей в жизни помогает терапия. Для нее это место, где можно быть такой, как есть. По ее мнению, усталость сейчас – это нормально.

Мне хотелось бы, чтобы мы были внимательны друг к другу. Я даже себе это говорю. Бывает так, что ты куда-то бежишь, а не замечаешь, что происходит рядом, или с твоими друзьями, или коллегами. Ты устаешь, и как будто помогаешь, но внутри все разрушается. Поэтому надо давать себе время, быть с собой честным относительно того, что ты на самом деле чувствуешь, насколько ты можешь быть полезным, может тебе сейчас нужна какая-то помощь,

– отметила звезда фильма "Малевич".

Марина Кошкина добавила, что старается быть внимательной к своим друзьям. Так же и они поддерживают актрису в сложные времена.